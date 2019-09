Dados de usuários do Facebook vazam na internet

Os números telefônicos de 419 milhões de usuários do Facebook vazaram na internet - a descoberta foi feita pelo pesquisador de segurança Sanyam Jain, que encontrou os dados em um servidor sem senha, o que permitia que qualquer pessoa tivesse acesso aos dados.

Segundo o site TechCrunch, os dados eram de usuários dos Estados Unidos, Reino Unidos e Vietnã. Jain diz que encontrou diversos números associados a celebridades, mas não conseguiu localizar o proprietário do banco de dados vazado.

Cada registro tinha o número de identidade de cada conta e seu respectivo número telefônico - algumas tinham o nome do usuário, o gênero e a localização. Em abril de 2018, após o escândalo da Cambridge Analytica, o Facebook barrou o uso de números telefônicos na plataforma.

Até então, era possível procurar um usuário na rede social usando seu número telefônico. Antes disso, a companhia também havia restringido o acesso de desenvolvedores independentes a números telefônicos.

O porta-voz do Facebook disse ao TechCrunch que os dados foram removidos antes da empresa cortar o acesso aos telefones. "As informações foram removidas e não encontramos evidência de que contas no Facebook tenham sido violadas."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.