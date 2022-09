Dahmer tem maior estreia na Netflix desde o 4º ano de Stranger Things

Dahmer, minissérie sobre o serial killer Jeffrey Dahmer, interpretado por Evan Peters, que estrou na semana passada na Netflix, se tornou o título seriado mais assistido em sua estreia na plataforma desde a quarta temporada de Stranger Things. Segundo os dados divulgados pela Forbes, a trama inspirada no caso real do assassino canibal americano foi visto por mais de 196,2 milhões de horas entre os dias 21 a 25 de setembro – em sua semana de estreia.

Veja o trailer de Dahmer:

Em termos de comparação, Stranger Things, o maior sucesso da plataforma até então, estreou o quarto ano com mais de 303 milhões de horas assistidas.

Segundo a própria Netflix, a série criada por Ryan Murphy (American Horror Story) "analisa os crimes terríveis cometidos por Jeffrey Dahmer e os problemas sistêmicos que permitiram que um dos maiores serial killers dos Estados Unidos continuasse agindo com total impunidade ao longo de mais de uma década."

Além de Evan Peters, brilhante na pele do assassino, o elenco conta ainda com Richard Jenkins (Six Feet Under) e Penelope Ann Miller (American Crime), que vivem respectivamente o pai e a mãe de Dahmer. Murphy é co-criador do projeto ao lado de Ian Brennan, com quem já trabalhou em Ratched, Hollywood e The Politician.

Veja outros lançamentos da Netflix que estão bombando:

Athena (2022), Romain Gavras

Um jovem de origem árabe do gueto de Athena, na França, morre em circunstâncias desconhecidas. Acreditando que ele tenha sido morto por policiais, três irmãos lideram uma revolta de sua comunidade contra as autoridades em busca de vingança.



Blonde (2022), Andrew Dominik

Baseado no romance de Joyce Carol Oates, “Blonde” reimagina a vida de um dos maiores ícones de Hollywood, Marilyn Monroe. De uma infância difícil como Norma Jeane até sua esplendorosa fama e os relacionamentos com os figurões.



Já Fui Famoso (2022), Eddie Sternberg

Vince é um ex-integrante de boyband, que quer retornar ao mundo da música. Rejeitado por promotores e produtores, ele está pessimista. Até que ele conhece Stevie, um jovem baterista com espectro autista, que encoraja Vince a acreditar em si mesmo de novo.



O Homem do Jazz (2022), Tyler Perry

Bayou e Leanne formam um casal de jovens negros apaixonados no Sul profundo dos Estados Unidos durante os anos 1940. O filme acompanha suas histórias ao longo de algumas décadas e mostra as provações que testam o amor do casal, enquanto suas famílias e forças externas tentam separá-los.



O Homem Invisível (2020), Leigh Whannell

Em uma manhã, Cecilia escapa da mansão de seu namorado drogado e violento e aciona a polícia, com medo de que ele venha a persegui-la. Logo ela descobre que ele tirou a própria vida. No entanto, incidentes e eventos estranhos começam a acontecer ao redor dela, levando Cecilia a desconfiar que seu namorado não está morto e é capaz de se tornar invisível.