Daiane dos Santos arrasa no funk e é ovacionada no Dança dos Famosos; veja

Daiane dos Santos entregou talento, coesão e duplos twists logo na primeira batida do funk durante sua participação no Dança dos Famosos deste domingo (7). Após uma apresentação eletrizante, com passos surreais, a ex-ginasta foi ovacionada pelos convidados e plateia.

Jonathan Azevedo foi o primeiro a comentar a performance e constatou: "Ela elevou o funk para outro patamar." Daiana conquistou o 10 do júri artístico, que contou com Gloria Pires e Susana Vieira, que declarou: "A gente deve tanto a ela. Hoje ela nos mostrou uma bailarina. Muito obrigada pelo seu talento."

Zebrinha, com toda sua exigência, concedeu 9.1, a nota mais alta que deu no programa até o momento: "Todo mundo aqui está procurando a dança certa, a nota certa, o passo certo e eu sempre esperei que você fizesse isso comigo e hoje você fez."

Carlinhos de Jesus também surpreendeu com uma nota 10, assim como Ana Botafogo, que definiu a noite como "histórica". "É aproveitar a sua arte, as possibilidades, toda a sua experiência e trazer para a arte da dança. E vocês trouxeram isso hoje. Você estava com sangue no olho", comentou o jurado técnico.

Veja o vídeo de Daiane: