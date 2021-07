Daiane dos Santos se emociona com medalha de Rebeca: 'representatividade grande'

A ex-ginasta Daiane dos Santos se emocionou ao vivo com a conquista da medalha de prata de Rebeca Andrade, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, nesta quinta-feira (29). Daiane ressaltou a importância da representividade de uma mulher negra ser considerada a segunda melhor ginasta do mundo.

"Antes as pessoas negras não poderiam fazer alguns esportes e a gente vê hoje a primeira medalha de uma menina negra, tem uma representatividade muito grande nisso tudo. Uma menina que veio de uma origem muito humilde, criada por uma mãe solo como dona Rosa, porque o pai da Rebeca tá vivo, mas não é presente na vida dela", disse emocionada, durante a transmissão da TV Globo.

Daiane também lembrou das lesões que Rebeca sofreu por causa do esporte, e teve que ser submetida a três cirurgias. "Uma menina que aguentou tudo que aguentou, todas as lesões e tá aí hoje para ser a segunda melhor do mundo, um mulher negra, uma brasileira", concluiu.

No individual geral, Rebeca totalizou 57.298 pontos na soma dos quatro aparelhos, ficando na segunda posição. A medalha de ouro ficou com Sunisa Lee, dos Estados Unidos, e o bronze com Angelina Melnikova, do Comitê Olímpico Russo. Rebeca ainda vai atrás de mais dois pódios no Japão porque está nas finais de salto e do solo. E o ouro só não veio por causa de dois erros no solo, sua especialidade.