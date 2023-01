Dalila: conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê

No Velho Testamento, Dalila é descrita como uma mulher sedutora, única capaz de tirar a força sobrenatural de Sansão. Na 42ª edição da Noite da Beleza Negra, realizada no último sábado,28, Dalila foi uma das 60 inscritas no concurso e eleita como a nova Deusa do Ébano.

Além dela, foram eleitas ainda as princesas Caroline Xavier, 24 anos, e Larissa Sacramento, 28. Nessa edição, o concurso também contou com a primeira participação de uma candidata trans a esteticista Laís Ferreira,26.

“Como ressaltou Arany Santana, sou a preta ‘malassombrada’ de Pernambués. Sou uma dançarina, coeréografa e educadora social que deseja, ao longo do próximo ano, nesse reinado, empoderar mais mulheres, falando da história do povo que veio antes de nós, mostrando todo o potencial presente numa mulher negra”, afirmou a nova Deusa do Ébano.

Essa foi a segunda vez que Dalila participou do concurso que elege as representantes da beleza e da força feminina e negra do Bloco Ilê Aiyê. Ela fez questão de reforçar que, na sua apresentação, ela deu o máximo e se surpreendeu com a uma força que nem sabia que existia. “Sinto que passei o que precisava. Estava tudo na minha cabeça, no meu Ori...Então, acho que sempre, em qualquer momento da vida, precisamos chamar essa força e entregar tudo o que temos, que é uma força ancestral”, contou, lembrando que, ao subir no palco da Senzala do Barro Preto, invocou a presença da mãe, da madrinha, a avó e de todas as mulheres que vieram antes dela. Dalila afirmou que ser Deusa do Ébano é ter e ser a representação encarnada da força, beleza e realeza do povo negro.

Destaques

Também disputando pela segunda vez, a empreendedora Larissa Sacramento, 28, reconheceu que são poucas as diferenças entre classificadas porque, no fundo, todas realizaram o sonho de representar o Ilê no Carnaval e ao longo de todo ano.

“Existe um processo de preparação e uma trajetória até essa noite que nos deixa muito gratificadas, sobretudo, pelo apoio, a torcida e a rede que se forma em torno das candidatas”, garantiu a princesa que é da Liberdade.

De Mussurunga, a princesa Carolina Xavier, 24, é estudante de jornalismo e disse que a escolha reflete não apenas um sonho individual, mas de toda a família e da própria comunidade. “Não tem como não sentir honrada por tudo isso. De repente, não sou só eu, mas uma linhagem de outras tantas mulheres e há muito acolhimento nisso tudo”, completou. No último dia 27, a estudante foi vítima de racismo, quando pegava um carro por aplicativo, cujo motorista se negou a conduzí-la, “por não levar ‘gente de macumba’ no carro”.

Laís Ferreira mobilizou uma grande torcida na noite da Beleza Negra e inaugurou um novo tempo de mais diversidade dentro do tradicional concurso (Foto: Ana Lúcia Albuquerque)

Mesmo sem estar entre as três finalistas, a participação da esteticista Laís de Araújo Ferreira,26, foi um marco na 42ª edição do concurso, afinal, a presença da jovem mobilizou não apenas uma torcida de Canabrava, bairro onde reside, mas da comunidade LGBTQIAP+, que fez questão de acompanhar a apresentação dela. “É uma grande honra porque nunca imaginei que seria a primeira mulher trans a concorrer ao título da Deusa do Ébano, quebrando tabus, podendo ocupar esses espaços. Estou muito feliz pelo Ilê me acolher”, comemorou.

União

Presente na comemoração, a cantora Juliana Ribeiro reforçou que o retorno da Noite da Beleza Negra vai muito além da realização de um evento festivo e dialoga com o sentido de pertencimento da população negra, valorizando aspectos como a beleza, a nobreza e a força de estar juntos.

“Ao contrário do que se poderia imaginar, essa noite não há espaço para disputas ou competições, aqui, a energia é do acolhimento, do celebrar essa ancestralidade que nos irmana e aproxima”, afirmou.

Como ocorre desde 2018, a realização contou com o apoio da Avon, que não apenas garantiu a maquiagem e a preparação das 14 finalistas, mas também criou uma estrutura de recepção e preparação das candidatas. Os figurinos das finalistas, no entanto, foram idealizados e construídos por cada uma delas, que usou preferências e referências para se destacarem.

A dançarina Dalila Oliveira recebe a coroa e o cetro das mãos de Gleicy Ellen, durante festa na Senzala do Barro Preto, no Curuzu. Reinado de empoderamento feminino (Fotos: Ana Lúcia Albuquerque)

A marca também desenvolveu um vídeo manifesto



, onde aborda a conexão do tempo e mostra a antiga deusa do Ébano Gleicy Ellen Teixeira e a nova eleita Dalila Oliveira. De acordo com a gerente de Comunicação Corporativa da Instituição e Líder da Célula de Diversidade Janaína Gomes, desde 2020, a Avon ampliou o portfólio de produtos para atender a diversidade de peles negras no Brasil.

“A Avon dialoga com essa iniciativa por diversos aspectos, inclusive, por compreender como a revenda de produtos da marca é fundamental para muitas mulheres negras brasileiras que vêm, na atividade, uma forma de empreender ou complementar renda”, afirmou Janaína, ressaltando que a própria Mãe Hilda era uma dessas revendedoras.