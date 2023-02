Dan Vasco e Oh Polêmico recebem faixas de embaixadores do Carnaval Sustentável

Os cantores Dan Vasco, da banda Filhos de Jorge, e Oh Polêmico, intérprete do hit ‘Deixa Eu Botar o Meu Boneco’, receberam nesta quinta-feira (16), das mãos do prefeito Bruno Reis, as faixas de embaixadores sustentáveis do Carnaval de Salvador em 2023. A ação, que é promovida pela Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Promoção Animal (Secis) busca chamar a atenção dos foliões para um esforço por uma festa mais equilibrada, tanto do ponto de vista ambiental quanto social e econômico.

A cerimônia de entrega das faixas ocorreu durante a inauguração da sala de imprensa do Carnaval. O prefeito Bruno Reis falou sobre a ação: “Tivemos a presença dos embaixadores, Dan Vasco e Oh Polêmico, que vão levar essa mensagem de um Carnaval sustentável. Da preocupação com os animais, com as pessoas, com todos os setores. Temos uma festa que se preocupa com os mínimos detalhes e por isso hoje é desejada no Brasil e no mundo, e a cidade está lotada", disse.

O cantor Dan Vasco afirmou que o ‘novo cargo’ traz a responsabilidade de conscientizar sobre o impacto ambiental da maior festa de rua do planeta. “A gente precisa reduzir a emissão de resíduos ao máximo. Além dessa parceria, a banda Filhos de Jorge já tem se mobilizado para reaproveitar a sobra dos figurinos como acessórios para o público na avenida, bem como uma parceria que vai garantir o plantio de 15 mil árvores na Bahia após o carnaval”, destacou.

Já Oh Polêmico garantiu que os fãs vão aderir às dicas durante o período da folia momesca. “É uma felicidade muito grande participar da ação, vou fazer valer a pena, ajudar bastante com ideias criativas para a sustentabilidade da festa”, garantiu.

Desde 2014, a Secis promove a campanha com os embaixadores do Carnaval Sustentável. Artistas como Gilberto Gil, Durval Lelys, Saulo Fernandes, Levi Lima, Claudia Leitte e Ju Moraes já participaram do projeto em edições anteriores da festa na capital baiana.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.