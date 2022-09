Dança da superação: sucesso francês O Próximo Passo estreia no Brasil 

Uma história delicada sobre recomeços, descobertas e novos pontos de vista, usando a dança como metáfora. Este é um resumo simplório do filme O Próximo Passo, drama com toques de comédia do cineasta Cedric Klapisch (O Albergue Espanhol, Bonecas Russas), que levou mais de 1,5 milhão de espectadores aos cinemas na França este ano. Por aqui, foi o filme mais visto do Festival Varilux 2022.

O filme narra a história de Elise, uma promissora bailarina que sofre uma grave lesão no pé durante um espetáculo, abalada com a traição do namorado. Quem dá vida a Elise é Marion Barbeau, integrante da companhia Balé da Ópera de Paris, em sua estreia como atriz. Escolher uma bailarina faz toda diferença e o filme já ganha o espectador na primeira sequência: com a beleza e o rigor do balé clássico.

Machucada física e emocionalmente e com um diagnóstico de que não poderia voltar a dançar como antes, Elise precisa se reiventar. Aos poucos vai descobrindo um novo rumo para seu talento no mundo da dança contemporânea, colocado em oposição ao rigor da dança clássica: ou seja, com espaço para diferenças e tropeços. “Todas as heroínas dos balés clássicos são mulheres destruídas, quebradas”, reflete a dançarina.

Segundo Cedric Klapisch, a ideia de fazer um filme de ficção sobre o poder da dança tinha mais de 20 anos e a oportunidade surgiu ainda durante a pandemia. Ele conta que após editar alguns vídeos de dança feitos pelos bailarinos do Balé da Ópera de Paris em seus celulares, a ideia ganhou forma. “A história de O Próximo Passo se baseia em uma ideia de reconstrução, renascimento, de avançar para algo positivo e solar, quaisquer que sejam os esforços para consegui-los. Eu poderia dizer que é um filme sobre a vida. Um filme sobre o prazer profundo de quem dança e tem essa ideia de se superar”, explica o diretor.

Convincente em sua estreia, Marion Barbeau que afirma querer dar continuidade à carreira de atriz. “Élise nunca sente pena de si mesma, apesar do que acontece com ela. A dança se encaixa perfeitamente na história imaginada por Cédric”.



Ponto alto do filme, as coreografias são assinadas pelo dançarino e compositor israelense Hofesh Shechter. Ele também interpreta o diretor da companhia de dança onde Élise aprende que perfeição não deferia ser meta de ninguém.

Em cartaz no Cine Metha Glauber Rocha (15h30 e 19h30) e Saladearte Daten Paseo (20h45) e Cinema do Museu (16h50).





Elisa Lucinda comemora vinte anos do monólogo Parem de Falar Mal da Rotina (Foto: Divulgação)

Enxergando o lado bom da rotina

Há vinte anos na estrada, o espetáculo Parem de Falar Mal da Rotina é um sucesso da dramaturgia nacional. Em cena, a atriz e escritora Elisa Lucinda faz uma reflexão divertida da vida cotidiana, essa pobre coitada que adoramos falar mal, com tudo que ela tem de bom e de ruim. Em turnê comemorativa, a peça volta a Salvador para única apresentação neste domingo (11), às 20h, no Teatro Castro Alves. Além de suas observações das muitas rotinas – e também dos depoimentos que tem recebido ao longo dos anos - a montagem incorporou poemas de livros como O Semelhante e Eu Te Amo e Suas Estreias. Só na Bahia foram dez temporadas. Ingressos: de R$ 30 a R$ 100, à venda na bilheteria e no Sympla.

Streaming

O documentário Marighella (2011), dirigido por Isa Grinspum Ferraz, está disponível no catálogo da Netflix. Sobrinha do baiano, Isa faz um retrato do tio para aproximá-lo das novas gerações, indo além de sua dimensão política. O filme é estruturado em sete capítulos, batizados a partir de pistas públicas que a ajudam a decifrar o enigma Marighella. A trajetória do militante é assim resumida, da origem modesta ao posto de caça mais cobiçada pela repressão militar após o golpe de 1964, passando pela adesão ao PCB, por prisões e longos períodos de clandestinidade e resistência armada contra a ditadura.

Cauã Reymond protagoniza A Viagem de Pedro (Foto: Divulgação)

Matinal no Glauber Rocha

Os filmes A Viagem de Pedro, de Laís Bodanzky, e Tromba Trem, uma animação de Zé Brandão, são os filmes da matinê do Cine Metha - Glauber Rocha neste domingo (11), às 10h30. O longa sobre Dom Pedro I, vivido por Cauã Reymond, imagina a vivência do ex-imperador durante sua viagem de retorno a Portugal, em 1831, enquanto busca forças físicas e emocionais para enfrentar o irmão que usurpou seu reino. Já Tromba Trem: o filme traz as aventuras e confusões de Gajah após perder a memória e ser confundido com uma celebridade. Os ingressos custam R$ 4 para ambos os filmes.



Maratona musical na telinha

O segundo fim de semana do Rock in Rio envereda pelos caminhos do pop e da MPB com sua maratona musical que ocupa a programação dos canais Multishow e Bis. Neste sábado (10), o palco Mundo será aberto, às 18h, por Djavan, que pela primeira vez faz uma apresentação solo no evento. “Quero fazer um grande espetáculo, que proporcione momentos memoráveis para o público e para mim. O repertório foi escolhido com muito carinho para agra - dar tanto aos fãs que já me viram ao vivo como aqueles que me assistirão no palco pela primeira vez”, afirma o músico. O dia ainda conta com Camila Cabello e com a banda Coldplay. No domingo (11), é dia das musas: Liniker e Luedji (15h30) e Ludmilla (21h15) no Palco Sunset; e Ivete, Rita Ora, Megan Thee Stallion e Dua Lipa no Mundo, a partir das 18h. Multishow e Bis.