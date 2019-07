Dança das cadeiras: SSP anuncia mudanças em cargos da PM, da Polícia Civil e dos Bombeiros

A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros vão passar por uma dança das cadeiras. Mudanças em alguns dos principais cargos de chefia das corporações foram divulgados no Diário Oficial deste sábado (20). Ao todo, entre nomeações e exonerações, foram publicadas mais de 500 mudanças em um decreto assinado pelo governador Rui Costa.

Só na Polícia Civil, 10 delegados foram exonerados, incluindo a delegada-adjunta da corporação, Heloísa Campos de Brito. A delegada, que será a nova diretora da Academia da Polícia Civil (Acadepol), será substituída pela também delegada Ana Carolina Rezende Midlej Oliveira.

A nova delegada-adjunta era titular da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Econômica e a Administração Pública, do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). Já a antiga diretora da Acadepol, Elaine Nogueira da Silva, foi nomeada coordenadora de Documentação e Estatística Policial.

A delegada Maria Selma Pereira, que era titular da 16ª Delegacia (Pituba), será a nova diretora do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio. A corregedora da Polícia Civil, Kátia Maria Brasil Abude, também foi exonerada. O novo corregedor será o delegado José Fernando Oliveira Santos.

Militares

No entanto, a maioria das trocas será na Polícia Militar. Uma das principais mudanças é na Corregedoria da PM. O corregedor-chefe, o coronel Antônio Barbosa Neto, foi exonerado do cargo. Em seu lugar, foi nomeado o coronel Augusto César Miranda Magnavita, que era assistente militar do Subcomando Geral da PM.

Em nota, o Departamento de Comunicação Social da PM informou que as trocas são uma atitude de rotina.

“São mudanças que ocorrem rotineiramente na corporação, com o objetivo de oxigenar a administração e promover a troca de experiências entre os gestores nas respectivas funções”, informaram.

A Corregedoria do Corpo de Bombeiros também passou por uma troca. Sai o coronel José Nilton Nunes Filho para entrar o também coronel Alan Kardec Alves Barreto, que era Comandante de Atividades Técnicas e Pesquisas dos Bombeiros. Através da assessoria, o Corpo de Bombeiros também informou que as mudanças são consideradas "normais".