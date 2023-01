Dançarina de 20 anos é eleita nova Deusa do Ébano do bloco Ilê Aiyê

Após três anos, o Ilê Aiyê elegeu sua nova Deusa do Ébano. A dançarina e coreógrafa Dalila Santos de Oliveira, de 20 anos, venceu e concurso e foi anunciada como nova dona da coroa durante a 42ª Noite da Beleza Negra, realizada na noite de sábado (28).

Há dois anos sem acontecer, por causa da pandemia da covid-19, o evento foi realizado como manda a tradição, na Senzala do Barro Preto, localizada no bairro do Curuzu, em Salvador. Além de Dalila, outras 13 candidatas disputaram a vaga.

Estreante no concurso, Dalila ficou emocionada ao receber a coroa. "Ser a Deusa do Ébano é ser a representação encarnada da força, beleza e realeza do povo negro. É reverenciar nossa ancestralidade, valorizando o que temos de mais valioso: a nossa história, nossa cultura. Honrando e levando para as próximas gerações o brilho e o encanto dos Mais Belos dos Belos", disse.

Moradora do bairro de Pernambués, ela enalteceu a importância de vencer o concurso. "Para mim é importante, na sociedade em que vivemos, a mulher negra precisa ser representada. E estar aqui sendo candidata da beleza negra é surreal. Estar no palco representar as pessoas que estão comigo, mostrando para todas as mulheres o poder que temos", completou.

A coroa e o manto foram passados para Dalila pelas mãos de Gleicy Ellen Teixeira, última vencedora do concurso.

A festa contou ainda com a Band’Aiyê, anfitriã da casa, que recebeu convidados ilustres como Patrícia Gomes e Alobened. O Afrocidade também se apresentou no evento.