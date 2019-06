Dançarina Thais Carla se muda para Madre de Deus, na Bahia

Conhecida por suas participações no Domingão do Faustão, da Globo; no extinto programa Legendários, da Record; e por fazer parte do grupo de bailarinas da cantora Anitta, a dançarina, coreógrafa e professora de dança carioca Thaís Carla, 27 anos, está de casa nova.

Ela, que até então morava em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, decidiu se mudar para a região metropolitana de Salvador, na Bahia, para começar uma vida nova. Chegou no último dia 22 e, desde então, está na casa da sogra, em Madre de Deus, município que fica a 63 km da capital baiana. A ideia é passar uma temporada na terra do dendê.

Thais publicou uma foto em que aparece com o marido, Israel, e a filha, Maria Clara, em Madre de Deus

(Foto: Reprodução/Instagram)

O motivo, além do marido Israel Reis, que é baiano, é a receptividade do povo baiano. "Eu resolvi mudar para a Bahia para explorar outros ares. Eu nunca tinha saído do Rio de Janeiro. E eu me sinto muito amada e confortável aqui. É um povo que me abraça muito e gosta do meu trabalho. Esses últimos dias que saí, encontrei bastante gente que gosta de mim. Tirei bastante foto e recebi um carinho muito grande. Isso só reforça que era mesmo para vir pra cá", conta em entrevista ao CORREIO.

Além de mostrar garimpos e lugares de Salvador para seus seguidores (são quase 600 mil seguidores só no Instagram), a dançarina revela ainda que quer movimentar a cena plus size local. Desde que chegou, já publicou vídeos contando sobre a mudança e também na Avenida Sete e na loja Forever 21 do Shopping da Bahia procurando roupas.

Thais também conta que está construindo um estúdio na casa da sogra, onde irá gravar seus vídeos no YouTube. "Estou construindo meu estúdio aqui, estou bem feliz. Claro que mudar de ambiente é difícil, mas estou conseguindo aos poucos me adaptar ao jeito, as comida, aos costumes daqui. Mas eu gosto de coisa diferente. O novo me faz bem. Está sendo uma experiência única e ótima", revela.

Em uma postagem em seu Instagram, a artista explicou aos seguidores o porquê veio para a Bahia e até os perrengues que passou para chegar até aqui: "Aterrizamos na #BAHIA, meu povo. Sim, nós mudamos para a região metropolitana de Salvador e decidimos morar aqui. A gente só veio com nossas roupas e muita esperança, esperança de dias melhores. Admito estar um pouco apreensiva e com medo, mas tbm muito ansiosa para poder por em prática todos os meus desejos. Meus planos é poder postar uma publicação todos os dias aqui para vocês no Instagram e um vídeo novo no meu canal do YouTube a partir de segunda feira (amanhã) quero poder contar com a ajuda de vocês, podem continuar mandando dicas pelo inbox, vai ter muito conteúdo vamos continuar lutando por um mudo sem esteriótipos e padrões de beleza, mas também muita dança e alegria, pois aqui é um lugar pra todos. Deixem um like aqui pra marcar essa nova fase", escreveu.

Vale lembrar que Thais passou alguns dias de férias aqui em janeiro e concedeu uma entrevista exclusiva ao CORREIO falando sobre a paixão pelo estado. "Sempre amei. Vim algumas vezes por conta do Israel, meu marido, que é baiano. Quando estou aqui é mágico. As pessoas são receptivas, alegres e nos fazem sentir bem. Eu amo Madre de Deus, que é onde a gente fica. Espero voltar para mais projetos", declarou, na época.