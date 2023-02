Dancing Days leva o público de volta aos anos 1970 no Globoplay   

O clima de discoteca dos anos 1970 está de volta e invade o Globoplay com a estreia de um ícone da dramaturgia brasileira:a novela ‘Dancing Days. A partir desta segunda (13), todo mundo está convidado a abrir suas asas, soltar suas feras, cair na gandaia e entrar na festa, como entoam As Frenéticas nos versos do tema de abertura.

Estrelado por nomes como Sonia Braga, Joana Fomm, Gloria Pires, Antonio Fagundes, Reginaldo Faria e Ary Fontoura, o folhetim de Gilberto Braga inaugurou o estilo do autor, famoso por suas crônicas de costumes marcadas pela discussão dos valores da classe média e das elites urbanas. Exibida em 1978, a obra completa 45 anos em 2023 e chega à plataforma pelo projeto de resgate de clássicos da dramaturgia.

Em atuações memoráveis, Sonia Braga e Joana Fomm dão vida, às irmãs Júlia Matos e Yolanda Pratini, respectivamente. As diferenças entre as duas beiram a rivalidade quando a primeira, ao conquistar liberdade condicional depois de ser acusada pelo atropelamento e morte de um guarda, busca se livrar do estigma de ex-presidiária e se reaproximar de sua filha. Mas a socialite que criou a menina, faz de tudo para dificultar a reconciliação. É quando entra em cena Gloria Pires, aos 15 anos de idade, interpretando a adolescente Marisa, personagem cheia de nuances como a mãe e a tia.

Refletindo a situação socioeconômica do Brasil na época, a trama se consolidou como um fenômeno da dramaturgia, ditando modas e influenciando hábitos de consumo do público. Da personalidade forte à transformação de seu visual, são muitas as reviravoltas na vida de Júlia que inspiraram mulheres pelo Brasil. A principal é quando a protagonista surge totalmente repaginada depois de uma viagem à Europa. E o palco dessa revelação, é claro, em um cenário icônico da novela: a discoteca Frenetic Dancin Days, de Hélio (Reginaldo Faria). As roupas e os acessórios usados por Júlia e frequentadores da fictícia casa de eventos, como as meias de lurex coloridas combinadas com sandálias de salto alto fino, viraram sensação. Assim como a pista de dança, referência à trama até hoje.