Dandara está grávida e Ticiano quer assumir bebê

Nos próximos capítulos de Verão 90, Dandara (Dandara Mariana) aparece grávida! Só que ela não conta para Quinzinho (Caio Paduan) que ele vai ser pai, pelo contrário: ela recebe uma proposta de Ticiano (Ícaro Silva) e os dois decidem criar o bebê juntos.

Dandara está grávida e Ticiano decide assumir o filho da dançarina. Porém, Quinzinho acaba mudando e está apaixonado pelo bebê – mesmo sem saber que é o pai. O rei da lambada sente ciúmes do ex de sua amada e comenta com ela sobre o assunto.

“E cê queria que tivesse como? Primeiro o playboy dá esse urso gigante, depois uma camisa do fluminense”, Ticiano reclama de Quinzinho.

(Foto: Divulgação/ TV Globo)



“Até que ela é bem bonitinha”, diz Dandara, sobre o presente.



“Nosso filho vai ser Vitória da Bahia!!”, Ticiano rebate, mordido.



“Deixe de bestagem, Tici... Eu escolhi ficar com você, foi uma decisão minha, não precisa ficar inseguro”, garante Dandara.



“Difícil não ficar inseguro sabendo que Joca é pai dessa criança, Dandara!!”, Ticiano assume.