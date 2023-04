Dandara na Terra dos Palmares faz curta temporada no Teatro Módulo

Uma conversa sobre ancestralidade, racismo estrutural e Palmares para o público infantojuvenil. Essa é a tônica do espetáculo Dandara na Terra dos Palmares, montado pela Arte Sintonia Cia de Teatro, e que faz curta temporada no Teatro Módulo, em Salvador.

Serão quatro apresentações entre os dias 30 de abril e 21 de maio, aos domingos, às 11h. Os ingressos estão à venda no Sympla ou na bilheteria do teatro - em dias de espetáculo - custando R$40 (inteira) e R$20 (meia).

O enredo conta a história de Dandara, uma criança que tem sua vida marcada pelo racismo na escola. Após sofrer bullying e preconceito, a criança passa a rejeitar sua origem, inclusive o seu próprio nome. O enredo se confunde com a história de muitas vidas ao retratar a trajetória de uma sábia criança negra.

A montagem estreou em maio de 2022 e passou por diversas cidades baianas e em apenas duas apresentações recebeu um público de mais de 600 crianças. Já se apresentou a convite do Fórum Negro, realizado na Escola de Teatro da UFBA, e integrou a programação do Flipelô e Flica 2022. O espetáculo abriu o projeto “Pé de Feijão” no Teatro Vila Velha, em quatro sessões para mais de duas mil crianças.

A montagem traz texto de Antônio Marques e direção de Agamenon de Abreu, em uma encenação que utiliza linguagem lúdica e poética, para narrar a trajetória da menina que vivia sob os cuidados de sua avó e acaba sonhando com Palmares, lugar onde conhece a luta dos seus antepassados. No sonho, a jovem entra em contato com a guerreira Dandara dos Palmares, esposa de Zumbi dos Palmares, que se tornou um símbolo da força feminina e fez a Dandara menina amar seu nome e admirar suas raízes.

Com canções originais de Emillie Lapa e Natalyne Santos, o espetáculo conta, no elenco, com as atrizes mirins Maria Alice Xavier e Yandra Góes; os atores da companhia, Denise Correia, Gilson Garcia e Leonardo Freitas além dos atores convidados Diogo Lopes Filho e Natalyne Santos.