Dando adeus ao 'Tardezinha', Thiaguinho chega com o projeto em Salvador

Thiaguinho está em processo de despedida do Tardezinha, um dos projetos de maior sucesso em sua carreira. Para que o ‘adeus’ fosse à altura, resolveu viajar pelo Brasil com a turnê de encerramento. E chegará à capital baiana com o show neste domingo (4), a partir das 15h, no Wet’n Wild.

“O público de Salvador tem uma energia indescritível e é um prazer e uma alegria poder mais uma vez levar o Tardezinha para a Bahia. Já fomos aí três vezes e chegou a vez de levarmos a edição Surreal para a cidade”, comemora.

O espetáculo terá duração de, aproximadamente, 4h. Para tanto tempo de apresentação, como são definidas as músicas que ele interpretará? Bom, isso é um trabalho para os fãs.

“Quem manda no setlist do show é o público e isso é muito divertido. A gente se entrega no palco e, com certeza, será um show que vai ficar para a história. Quem já foi ao Tardezinha sabe a energia que tem e não poderia ser diferente nesta edição. Ninguém vai ficar parado e vamos nos divertir muito”, garante.

(Foto: Paulo Belote/TV Globo)

Para entrar no Wet’n Wild, além do ingresso, será necessário levar 1 kg de alimento não perecível. Esse requisito faz parte da turnê de despedida da Tardezinha - por onde passa, o projeto está comandando ações de solidariedade e consciência ambiental. Além da doação do alimento, R$5 do valor da entrada paga pelo público será revertido para fundos sociais.

No show, aliás, Thiaguinho receberá alguns convidados. Para o espetáculo por aqui, convocou os cantores Rodriguinho e Léo Santana e a banda Atitude 67.

“São amigos que eu admiro muito e é um prazer para mim poder dividir o palco com eles. Léo é um cara que eu posso chamar de amigo de verdade e que tem um trabalho incrível. Rodriguinho é um ídolo desde novo e um parceiro musical há mais de 15 anos. E os meninos do Atitude 67, eu admiro demais a animação, o trabalho e a alegria. Então a empolgação para esse show está nas alturas”, fala.

Tanto Thiaguinho quanto a banda Atitude 67, aliás, estão concorrendo ao Prêmio Multishow 2019, nas categorias ‘Show do Ano’ e ‘Grupo do Ano’, respectivamente.

Fim de uma era

Segundo o cantor, a decisão do encerramento veio para focar em outros trabalhos de sua carreira. “Eu amo o Tardezinha, mas, agora, precisamos dar uma pausa para que eu consiga trazer para o público os novos projetos que venho desenvolvendo”, afirma.

“Vou lançar minha canção nova, "Deixa Tudo Como Tá", nesta sexta-feira (2). No dia 10, inicio a turnê "Vibe" em São Paulo - projeto que venho preparando com muito carinho pros fãs. E, em setembro, chega o álbum "Vibe", com 12 músicas inéditas”, adianta. “E já já estou em Salvador com o show dessa nova turnê. Podem esperar”, avisa.

(Foto: Paulo Belote/TV Globo)

Com cada vez mais projetos engatilhados e apresentações em centenas de cidades pelo Brasil, o artista lembra da ajuda que os serviços de streaming de música - como Spotify, Deezer, Apple Music e Google Music - podem trazer.

“A arte vai se moldando aos novos tempos. Mas o importante é fazermos um trabalho que transmita verdade e que seja feito com carinho. As novas formas de consumo são um facilitador, na verdade, para que o nosso som chegue a cada vez mais lugares”.

Tardezinha Surreal

Onde? Wet’n Wild (Av. Luís Viana, 18, Patamares).

Quando? Domingo, às 15h.

Ingressos? R$ 60 | R$ 120 (Arena); R$ 200 (Área Vip Open Bar); R$ 210 | R$ R$ 420 (Backstage). É obrigatório levar 01 kg de alimento não perecível.

Vendas? Salvador Tickets, Loja do Pida no Salvador Shopping, Sympla, Partiu Balada e Oquei Entretenimento.

Classificação? 18 anos no setor open bar; 16 anos demais áreas.