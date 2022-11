Dani Alves cutuca Mbappé: 'Neymar e Messi são fenômenos maiores'

Kylian Mbappé vive um ano conturbado nos bastidores. O nome do francês apareceu em várias polêmicas, muitas delas apontando um suposto estrelismo do jogador. O lateral-direito Daniel Alves - que passou pelo Paris Saint-Germain entre 2017 e 2019 - resolveu dar pitaco sobre o atacante e, apesar de elogiá-lo, também mandou uma alfinetada.

"Um grande jogador deve sempre saber e entender quem está jogando ao seu lado. Seus companheiros destacam suas qualidades. Mbappé é um fenômeno, mas ainda não entendeu que aqueles que jogam com ele no ataque (Neymar e Lionel Messi) são fenômenos maiores do que ele", disse o baiano, em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

"Neymar e Messi são únicos, eles veem e fazem coisas que ninguém mais vê ou ousa fazer. Você tem que ser esperto para aproveitar o potencial deles. São dois gênios do futebol. Acho que jogo bem, mas quando joguei com o Messi, dei a bola para ele. E se eu jogar com o Neymar é a mesma coisa. Se Mbappé der a bola para eles, ele marcará 150 gols", completou.

Aos 39 anos, o lateral-direito foi a maior surpresa da convocação da Seleção para a Copa do Catar. Ele jogou a edição de 2014, disputada no Brasil, mas ficou fora do Mundial da Rússia por uma lesão. Com Danilo machucado - similar ao que houve com Neymar -, Daniel Alves pode ser um dos titulares contra a Suíça, na segunda-feira (28).

O baiano falou sobre o favoritismo brasileiro, e afirmou ver uma evolução. Para o jogador, a equipe chega em 2022 no melhor momento.

"Por tradição e por sua história, o Brasil é sempre o favorito. Sofremos nos últimos anos, mas agora construímos uma equipe muito forte. O vestiário brasileiro é um dos melhores há muito tempo".