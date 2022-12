Dani Alves desabafa e cutuca 'gente que acha que sabe de futebol'

Lateral direito reserva do Brasil na Copa do Mundo do Catar, Daniel Alves usou suas redes sociais, nesta quinta-feira (15), para fazer um desabafo sobre a eliminação no torneio. O baiano de 39 anos ainda aproveitou para alfinetar "muita gente que acha que sabe de futebol".

O jogador publicou no Instagram uma foto fazendo careta e, no texto, minimizou análises táticas. "Eu olhando para um monte de gente que acha sabe de futebol. Vendo eles falarem de 4-3-3, 3-5-2, 4-4-2, triângulos, losângulos, que isso, que aquilo, blá, blá, blá, etc e tal", começou.

"Ma people (sic), esqueçam tudo isso. Futebol é sua capacidade de encontrar os melhores executores, juntá-los, coordená-los e colocá-los em sintonia para a execução do plano, que quando funciona você é um fenômeno e, quando não, se f... Simples assim!", seguiu Daniel Alves.

Ainda na postagem, o lateral, que tem contrato com o Pumas, do México, flertou com a possibilidade de jogar até os 50 anos. "Quem não está preparado para tudo isso, não está preparado para nada. Ah, não esqueçam: mais vale uma pequena boa ação, do que um milhão de boas intenções. #SEGUIMOSUNTIL50", finalizou.

No Catar, Daniel Alves se tornou o mais velho a defender o Brasil em uma Copa do Mundo. Ele atuou em duas partidas da Seleção: foi titular diante de Camarões, no último jogo da fase de grupos, e entrou no segundo tempo do duelo contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final.