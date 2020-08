Dani Alves e Gabigol estampam capa com top 500 jogadores do mundo

A revista inglesa World Soccer colocou dois brasileiros na capa de sua edição de setembro, que lista os 500 jogadores mais importantes do mundo. Mas não, não foi Neymar. Nem Alisson. Nem Roberto Firmino ou Gabriel Jesus. Os dois representantes escolhidos pela publicação foram Gabigol, do Flamengo, e o baiano Daniel Alves, do São Paulo.

O camisa 10 do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira está contemplado na listagem, mas nas páginas internas. Quem aparece na capa é outro representante do clube francês: Kylian Mbappé. A foto dele está bem em destaque, no centro superior, entre o zagueiro espanhol Sergio Ramos, do Real Madrid, e o meia português Bruno Fernandes, do Manchester United.

Também no topo, estão o craque português Cristiano Ronaldo, da Juventus, e a a revelação norueguesa Haaland, do Borussia Dortmund. Outros destaques maiores foram para o centroavante polonês Lewandowski, do Bayern de Munique, o astro argentino Messi, do Barcelona, e o inglês Sterling, do Manchester City.

A capa da revista World Soccer, que traz os 500 jogadores mais importantes do mundo

(Foto: Reprodução)

A capa também traz imagens do belga Lukaku, da Inter de Milão; Son, do Tottenham, o argentino Tévez, do Boca Juniors, entre outros jogadores homens, além de, pela primeira vez, representantes femininas. Foram escolhidas a americana Megan Rapinoe, capitã dos Estados Unidos na conquista da Copa do Mundo de 2019 e do Seattle Reign FC, e a inglesa Lucy Bronze, lateral do Lyon e da seleção de seu país.

Segundo a World Soccer, a escolha dos atletas é influenciada não somente pelo desempenho deles em campo, como também por fatores como publicidade do atleta e valor de marcado.

"É impossível comparar jogadores de diferentes ligas e continentes; qualquer lista é inevitavelmente subjetiva. Esforçamo-nos para compilar uma lista dos jogadores mais comentados do mundo - os mais noticiosos que, por definição, são os mais importantes", diz a revista.