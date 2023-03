Dani Alves e Joana: do mistério com tattoo às indiretas nas redes

O casamento de Joana Sanz e Daniel Alves parece ter chegado ao fim. A modelo indicou o término do relacionamento ao divulgar, nesta quarta-feira (15), uma carta escrita à mão em que diz que "encerra uma etapa" de sua vida. O jogador está preso há quase dois meses na Espanha, acusado de estupro.

"Eu o amo e o amarei para sempre. Quem diz que um amor se esquece está se enganando ou não amou de verdade. Mas eu amo, respeito e valorizo muito mais a mim mesma. Perdoar alivia, então, fico com o mágico e encerro uma etapa da minha vida que começou no dia 18 de maio de 2015. Dou graças às oportunidades e aprendizados que a vida me dá. Por mais difíceis que sejam, aqui está uma mulher forte que passa à etapa seguinte da sua vida", escreveu Joana.

Os dois estavam juntos há sete anos. Eles começaram a namorar na data citada pela modelo na carta, 18 de maio de 2015. A relação, porém, só se tornou pública alguns meses depois, após a espanhola publicar algumas 'pistas' nas redes sociais - como imagens em que acompanhava partidas do Barcelona. Ela é torcedora do Real Madrid.

O namoro foi revelado com uma foto da mão do lateral, com a declaração: “tudo acontece por algum motivo”. Apesar de Joana não revelar de quem se tratava, o 'mistério' logo foi solucionado pelos seguidores, que reconheceram a tatuagem escrita love (amor, em inglês) como de Daniel Alves.

No início, os dois não compartilhavam muitas imagens juntos. Mas não demorou muito para o casal se animar com o romance e, cada vez mais, passar a trocar declarações em aniversários, datas especiais e viagens.

Depois de dois anos de namoro, Daniel e Joana se casaram. A cerimônia aconteceu em julho de 2017, em Ibiza, com poucos convidados. Eles costumavam a frequentar a região, muitas vezes acompanhados dos filhos do jogador.

Silêncio após prisão

Logo quando Daniel Alves foi preso na Espanha, no dia 20 de janeiro, a modelo negou a intenção de pedir o divórcio. Na época, disse que não abandonaria o marido no momento mais difícil de sua vida, e chegou a visitá-lo algumas vezes na prisão. Mas, depois de um tempo, passou a se recusar a falar sobre o assunto, pedindo também para que sua equipe também não se pronunciasse.

Ainda no fim de janeiro, Joana apagou em seu Instagram várias fotos com o brasileiro. As imagens deletadas pela modelo mostravam o casal em momentos românticos, além de alguns cliques de Daniel sozinho. Depois, ela começou a postar supostas indiretas para o jogador - e, aos poucos, começaram a surgir rumores de separação. Segundo a imprensa espanhola, eles haviam feito um acordo com os advogados de Daniel Alves para manter as aparências até que ele fosse julgado.

Entre as alfinetadas, a espanhola citou uma música de Shakira chamada TQG, feita em parceria com Karol G. e mandou uma indireta sobre traição.

"Eu vendo que Shakira tem uma música nova e ainda não lancei nenhuma", escreveu. Joana ainda criou uma enquete para seus fãs e seguidores se ela deveria fazer um hit, assim como a cantora colombiana.

No início desta semana, mais uma postagem. Dessa vez, a modelo fez uma 'brincadeira' com a famosa frase "sorte no jogo e azar no amor" (ou vice-versa). Em um vídeo em que aparece indo mal no boliche, ela escreveu: "Nem no jogo, nem no amor".

Suposta indireta feita por Joana Sanz a Daniel Alves

(Foto: Reprodução/Instagram)

Apesar de Joana ter apagado fotos com Daniel de seu Instagram, as imagens com os dois juntos ainda aparecem no perfil do jogador.