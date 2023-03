Dani Alves está 'abatido e nervoso' após fim de casamento, diz TV

Daniel Alves teria ficado devastado depois de descobrir que a esposa, Joana Sanz, anunciou o fim do casamento dos dois nas redes sociais. Desde que recebeu a notícia, o lateral estaria "completamente abatido", sem querer se alimentar e interagir com os demais detentos do presídio Brians 2, em Barcelona.

A informação é do programa espanhol Cuatro al Día, da Cuatro TV. De acordo com o veículo, o brasileiro teria passado os últimos dias sozinho, raramente deixando sua cela para o banho de sol. Ele ainda estaria "muito nervoso".

A postagem de Joana aconteceu na última quarta-feira (15). A modelo compartilhou a foto de uma carta, escrita a próprio punho, em que indicava o término do relacionamento com Daniel. O jogador está preso na Espanha após ser acusado de agressão sexual contra um jovem de 23 anos em uma boate de Barcelona.

"Eu o amo e o amarei para sempre. Quem diz que um amor se esquece está se enganando ou não amou de verdade. Mas eu amo, respeito e valorizo muito mais a mim mesma. Perdoar alivia, então, fico com o mágico e encerro uma etapa da minha vida que começou no dia 18 de maio de 2015. Dou graças às oportunidades e aprendizados que a vida me dá. Por mais difíceis que sejam, aqui está uma mulher forte que passa à etapa seguinte da sua vida", diz um trecho da carta.

Os dois estavam juntos há sete anos. Eles começaram a namorar na data citada pela modelo, 18 de maio de 2015. Se casaram dois anos depois, em julho de 2017, em uma cerimônia íntima em Ibiza.

Segundo o programa "Fiesta" do canal espanhol Telecinco, Joana Sanz visitou o jogador no centro penitenciário Brians 2 no último domingo (12). Eles teriam tido uma conversa frente a frente separados por um vidro. A modelo deixou a prisão séria e sem dar detalhes do que conversou com o brasileiro. Ela já insinuava o rompimento da relação.