Dani Calabresa e Welder Rodrigues comandam volta das 'Videocassetadas' à Globo

As tradicionais Videocassetadas do fim de tarde dominical da TV Globo estão de volta. Os humoristas Dani Calabresa e Welder Rodrigues irão comandar o quadro no programa Super Dança dos Famosos deste domingo, 27.



"Os humoristas ficam com a missão de comentar os divertidos momentos que há tantos anos fecham os finais de semana do público", diz comunicado da Globo.



O programa que substitui o Domingão do Faustão, e continua com apresentação de Tiago Leifert, ainda traz a fase de repescagem da competição de dança. Os participantes dançarão ao som do pop atual para conseguir duas vagas na próxima etapa.



O Super Dança dos Famosos desta semana traz Rafa Kalimann, Caio Ribeiro e Wesley Safadão no júri artístico, além de Claudia Mota e Carlinhos de Jesus na parte técnica. O cantor Wesley Safadão também fará show no palco do programa.