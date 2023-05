Dani Calabresa rebate críticas por foto com Cara de Sapato: 'Ele não atacou a vítima'

Dani Calabresa foi criticada após publicar uma foto em que aparece ao lado de Amanda Meireles, a campeã do BBB23, e Cara de Sapato, expulso do reality após acusações de importunação sexual à participante mexicana Dania Mendez. A imagem foi feita durante um show de Luan Santana, em São Paulo.

Usuários criticaram o fato da humorista ter posado ao lado do lutador, que responde ao processo por crime sexual, depois de ter processado o diretor Marcius Melhem por assédio.

“Eu fiz alguns stories, com todos. E um, em especial, foi vibrando com o encontro com a Amanda e o Cara de Sapato. Eu entendo que eu passei a imprensão de estar relevando o fato dele estar sendo investigado por importunação sexual“, comentou.