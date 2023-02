Dani Calabresa tem celular furtado durante o Carnaval de Salvador

Dani Calabresa relatou ter sido furtada enquanto curtia o Carnaval de Salvador na sexta-feira (17). Eu sua conta no Instagram, ela postou uma mensagem avisando sobre o roubo do celular, e que usaria o perfil do marido, o empresário Richard Neuman, para fazer postagens durante a folia.

Pouco depois, a humorista gravou uma série de vídeos curtindo o Bloco da Anitta, na Barra-Ondina. De cima do trio elétrico, ela falou brevemente sobre o ocorrido.

"É isso. Eu estou abaladíssima, mas também estou muito feliz. Eu fui furtada, mas é Carnaval!", disse.

Marido de Dani, Richard Neuman deu mais detalhes sobre o caso, em entrevista à coluna de Léo Dias, do Metrópoles. "Ela percebeu quando uma multidão passou esbarrando. Puxaram a pochete dela", contou o empresário. "Chegamos atrasados para o trio da Anitta e, quando estávamos na muvuca para ir para o trio, furtaram", completou.

