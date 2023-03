Dania arruma as malas e deixa BBB 23 para voltar ao México

A participante do programa La Casa de Los Famosos, Dania Mendez, arrumou as malas para voltar ao México. Na tarde desta sexta-feira (17), a produção do BBB 23 pediu para a confinada ajeitar tudo, pois estaria prestes a retornar ao outro reality show.

Ao arrumar as malas, Domitila, que ficou ao lado de Dania o tempo inteiro após a polêmica, deu um presente da marca de biojoias que tem fora do programa. "Esse é o capim dourado, o tesouro do Brasil e essa pedra é a pedra do sol, para que o seu sol nunca encontre a tempestade", disse a ativista.

Emocionada, Dania, que foi importunada sexualmente por MC Guimê e Cara de Sapato, deixou o perfume dela nas meninas, para que as participantes lembrem que a mexicana passou pelo reality show brasileiro.

Na sala do programa, ela agradeceu pelo acolhimento dos confinados, chorou e abraçou todos. "Feliz e triste", disse.

"Obrigada a todos. Vocês são seres lindos, que tudo isso fique no jogo, que todos os problemas e todas as brigas fiquem aqui, porque lá fora temos uma vida linda", disse a visitante.