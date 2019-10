Daniel Alves cobra posicionamento de Neymar: 'responsabilidade'

O lateral Daniel Alves escreveu seu nome na história do futebol. Várias e várias vezes. O baiano é o maior vencedor do esporte mundialmente, faturando 40 títulos ao longo de sua carreira. Alguns deles, no Barcelona e PSG, onde foi colega de Neymar. Em entrevista ao Grande Círculo, do SporTV, comentou sobre o amigo e 'parça'.

"Sempre dou conselho ao Ney. Acredito e falo que ele tem uma responsabilidade com muita gente, muitas pessoas e para mim deve se posicionar. Ele sabe o que penso. Falo abertamente, porque ele sabe e já falei inúmeras vezes. O Ney tem responsabilidade a partir do momento em que ele começa a ser referência para crianças, para outros atletas. Quando você começa a ter essa responsabilidade você não pode decepcioná-los. Então você tem de se posicionar. Sempre prezo pela posição", afirmou ao programa, que irá ao ar neste sábado (26), às 23h45.

Aos 36 anos, Daniel voltou ao futebol brasileiro em 2019, quando se tornou a maior contratação do São Paulo. Segue mirando a participação, com a Seleção, na Copa do Mundo de 2022, que será sediada no Catar. Quando perguntado sobre qual a maior bronca que já deu em Neymar, garantiu que esse não é seu estilo, mas lembrou a última edição da competição.

"Não dou bronca nem em meus filhos. Mas acho que uma das coisas assim que falei para ele que deveria se posicionar foi pós-Copa (de 2018, na Rússia). Falei que deveria se posicionar, porque o Ney é e foi a nossa bandeira na seleção brasileira. Hoje continua sendo a nossa bandeira. Hoje o jogador mais importante do futebol brasileiro é o Neymar e um dos (jogadores do) futebol mundial. E deve se posicionar, porque está numa posição onde tem de se posicionar e as pessoas têm de entender quem é o Ney, como ele pensa e precisam começar a aprender a respeitar o Neymar".

Segundo o baiano, o camisa 10 leva muitas coisas para o lado pessoal.

"Às vezes, para não gerar certo tipo de sensibilidade, ele se retrai. Apesar de tudo o que pensam, o Ney é uma criança. Assim, em off. É uma pessoa que é muito sensível. O Ney se afeta muito com muitas coisas, e com muitas coisas às vezes injustas. Por isso prezo por ele ter de se posicionar, porque quando falam algo que não é certo sobre você, seja o Casagrande ou quem for, tem de se posicionar. Porque as pessoas têm de começar a aprender a respeitar o Neymar. O Ney jogador da seleção brasileira as pessoas não respeitam. Ele é tão histórico quanto os jogadores de fora e as pessoas não respeitam".

Apresentador do Grande Círculo, Milton Leite quis saber se o erro, justamente, não era tratar o jogador do PSG, de 27 anos, como uma criança. Daniel se explicou:

"Tem de deixar muito claro. Vou corrigir: o Ney tem sensibilidade de criança. Se afeta muito com um monte de coisa. O Ney não é uma criança, não. É um homem. Por isso exijo, querendo bem, quando estamos em off, falo que tem de se posicionar, porque as pessoas só começam a respeitar quando você se posiciona. Porque o Ney já tem "bago" para poder falar o que ele quiser, porque já ganhou no futebol. Tem um monte que não ganhou e fica falando, comentando...".