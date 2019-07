Daniel Alves é eleito o melhor jogador da Copa América

Eleito o melhor jogador da Copa América, o lateral direito Daniel Alves agradeceu aos torcedores presentes no Maracanã - quase 70 mil pessoas estiveram no estádio - que apoiaram a seleção brasileira neste domingo (7), no triunfo por 3x1 sobre o Peru que garantiu o nono título do Brasil na competição continental.



Jogador com mais troféus na história do futebol, o capitão da seleção brasileira, que conquistou o seu 40º título na carreira, afirmou que os jogadores tinham de dar uma resposta positiva pelo apoio da torcida não só na final, mas em todo o torneio, e celebrou o reencontro vitorioso da equipe de Tite com o Maracanã, estádio onde a seleção não atuava desde a final da Copa das Confederações, vencida diante da Espanha, em 2014.



"Reencontro com o Maracanã é sempre muito especial. Aqui é nossa casa e a gente estava muito determinado do que faríamos. A gente tinha que ir passo a passo. Muito consciente e acreditando no nosso trabalho. Tivemos muito apoio e a gente sabia que precisávamos dar uma resposta positiva e um passo à frente e esse passo foi dado", comemorou Daniel Alves, em entrevista à TV Globo, ainda no gramado.



O jogador, que está sem clube depois de deixar o Paris Saint-Germain, da França, exaltou a luta dos jogadores e também enalteceu o trabalho da comissão técnica. Foi o primeiro título de Tite no comando da seleção brasileira.



"Parabéns para a nossa comissão, para os nossos jogadores, que lutaram até o final. Sabíamos que não ia ser fácil, mas estávamos preparados para esse reencontro com o Maracanã", afirmou o lateral. Ele também dividiu o mérito do triunfo com o grupo e afirmou que não é especial por ser capitão, mas apenas representa o elenco.



"O capitão é o Tite. Não sou eu. Eu simplesmente represento todos os jogadores e vou ter a honra de levantar o troféu em homenagem aos nossos atletas que lutaram muito para estar aqui. Conseguimos nosso objetivo", comemorou.