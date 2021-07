Daniel Alves e Pia Sundhage tocam piano em hotel da Seleção; veja

O lateral direito Daniel Alves e a treinadora da Seleção feminina, a sueca Pia Sundhage, promoveram um "pequeno show" no hotel em que as delegações de futebol do Brasil estão hospedadas em Tóquio.

Daniel e Pia aproveitaram um piano do hotel para tirar algumas notas e chamaram a atenção de quem estava no local. Em um momento em que a treinadora tocava, o lateral sentou-se ao lado e acompanhou batendo palmas.

A artista e os fãs! ????



Que talento! A nossa técnica @PiaSundhage tocando "Anunciação", de Alceu Valença, com a presença de três feras da #SeleçãoMasculina!



Valeu, @DaniAlvesD2, #DiegoCarlos e @mathcunha20! Curtiram o mini-show? ???????? pic.twitter.com/KKqTiKxxbG — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 26, 2021

Outros jogadores se aproximaram e acompanharam a performance da dupla. O zagueiro Diego Carlos e o atacante Matheus Cunha postaram vídeos nas suas redes sociais.

Pia já havia se destacado no instrumento ao tocar a música Anunciação, de Alceu Valença.

A Seleção Brasileira feminina volta a entrar em campo nesta terça-feira (27), quando encara a Zâmbia, às 8h30 (horário de Brasília), em Saitama, no Japão. Já o time masculino pega a Arábia Saudita, na quarta-feira (28), às 5h (horário de Brasília), também em Saitama.