Daniel Alves é recepcionado por multidão em São Paulo

Daniel Alves está em solo paulistano. O lateral-direito desembarcou na tarde desta segunda-feira (5), no Aeroporto de Congonhas, e foi recepcionado por centenas de torcedores do São Paulo. Houve festa com bandeiras, bateria, fogos de artifício e sinalizadores.



O lateral seguiu do aeroporto para o CT da Barra Funda. Ele será apresentado à torcida na noite dessa terça-feira (6), no Morumbi. Os ingressos estão à venda por R$ 5 e já foram vendidos 21 mil. A expectativa é de que o estádio receba um público de cerca de 40 mil pessoas.



A torcida preparou o que denominou "AeroDani" nos últimos dias por meio de redes sociais, e as organizadas do São Paulo também compareceram a Congonhas. Daniel Alves, inclusive, recebeu o boné da principal torcida do clube e já estava vestindo o uniforme são-paulino. Ele chegou em um avião particular que saiu de Jericoacoara, no Ceará, onde ele passava férias.



Os torcedores organizaram um corredor para Daniel Alves passar até chegar na van que o esperava na saída do aeroporto. No entanto, quando o lateral apareceu, houve muito empurra-empurra. Ele foi "escoltado" por seguranças do clube e por lideranças das torcidas organizadas.



Muitos torcedores já estava com a camisa 10 que Daniel Alves vestirá no São Paulo. Eles cantaram que o lateral "vem aí, e o bicho vai pegar". Outra música citava que Daniel Alves é melhor que Fagner, lateral-direito do Corinthians. Porém, os torcedores depois foram avisados para que essa música não fosse cantada novamente.



Aos 36 anos, Daniel Alves fechou com o São Paulo até o fim de 2022. Ele estava livre no mercado após o fim do seu contrato com o Paris Saint-Germain, da França.