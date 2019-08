Daniel Alves é registrado no BID e já pode estrear pelo São Paulo

Daniel Alves pode fazer sua esperada estreia pelo São Paulo. O baiano foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, nesta quarta-feira (14), e está liberado para jogar pelo Campeonato Brasileiro. O próximo duelo do time é no próximo domingo (18), às 16h, contra o Ceará, no estádio do Morumbi.

(Foto: Reprodução)

O jogador assinou contrato até dezembro de 2022 e já treina com os companheiros de elenco sem restrições. Inclusive, apareceu como meia e marcou dois gols nesta terça-feira (13). Mas sua última partida oficial tem pouco mais de um mês: foi no dia 7 de julho, com o Brasil, na final da Copa América.

Outra contratação que ainta não estreou pelo time é o espanhol Juanfran. Mas diferente de Dani, ainda não registrado no BID. Como é estrangeiro, precisa antes regularizar seu visto de trabalho brasileiro. O São Paulo espera regularizar a situação do lateral até sexta-feira (16), também com o objetivo de que já possa jogar neste domingo (18).