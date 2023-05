Daniel Alves é xingado e chamado de estuprador na prisão, diz TV

Daniel Alves está sendo hostilizado por outros prisioneiros do complexo Brians 2, em Barcelona. De acordo com o programa espanhol Fiesta, da TV Telecinco, o jogador tem sido chamado de 'estuprador' e 'viado' por companheiros de penitenciária, e tem evitado sair de sua cela. O baiano está detido no local desde janeiro, acusado de estuprar uma jovem de 23 anos na boate Sutton.

"Tem gente mal educada no refeitório. Todo mundo está comendo e batendo no vidro: Seu viado! Estuprador!", disse um prisioneiro, em entrevista ao Fiesta.

Segundo o homem, Daniel Alves pouco é visto nas áreas comuns do presídio. "'Ele não sai. Ele só sai para o centro esportivo, quando joga contra outro módulo. Se não, ele fica lá no módulo ou senta lá na enfermaria, onde a TV está ligada, para ver TV", afirmou.

O prisioneiro também disse que o lateral está cada vez mais magro, e com aparência abatida.

"Está mais magro, esquelético, e às vezes parece triste. Ele come exatamente a mesma merda que eles nos dão".

De acordo com o detento, Daniel Alves garante aos colegas de prisão que é inocente. ""Ele diz que foi tudo consentido, que está tudo bem. Uma noite de festa".