Daniel Alves ganhará estátua em Juazeiro feita por escultor de Drummond

Quarenta títulos na carreira. Quatro deles pela Seleção Brasileira, sendo que o último foi conquistado no último domingo (7), quando o Brasil venceu o Peru na final da Copa América. Líder da canarinho na conquista, o baiano Daniel Alves será homenageado com uma estátua em sua terra natal, Juazeiro, Norte do estado. As informações são do Blog de Geraldo José.

O responsável por esculpir a estátua será Leo Santana, artista plástico que assina o famoso monumento Drummond no Calçadão, responsável por dar ainda mais charme à praia de Copacabana, no Rio.

Na mesma Juazeiro, Leo Santana já deixou sua marca com a estátua de João Gilberto, criador da Bossa Nova falecido no último final de semana que é conterrâneo do lateral da seleção.

A novidade foi revelada pelo prefeito de Juazeiro, Paulo Bonfim.

"A homenagem já havia sido comunicada, por mim, ao capitão da seleção brasileira há cerca de trinta dias. Ele e a família mostraram muita alegria", disse o prefeito.

Daniel Alves já era o maior campeão da história do futebol. E agora é o primeiro a atingir quatro dezenas de taças. Ele está a frente de Pelé, com 37 títulos e de Iniesta, Giggs e do também brasileiro Maxwell. Todos eles com 35 taças em seus currículos.

(Foto: Leo Santana/Divulgação) (Foto: Divulgação)