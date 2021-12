Daniel Alves já tem data para reestreia oficial pelo Barcelona

Daniel Alves já sabe quando fará sua reestreia com a camisa do Barcelona. O primeiro jogo do lateral-direito nessa nova passagem pelo time catalão está marcado para o dia 5 de janeiro, diante do Linares Deportivo, pelas oitavas de final da Copa do Rei. A informação é do jornal Sport.

O baiano não faz uma partida oficial desde o dia 9 de setembro, quando entrou no segundo tempo da vitória por 2x0 do Brasil sobre o Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Já a última vez que o jogador de 38 anos apareceu entre os titulares foi no dia 25 de agosto, no empate em 2x2 do São Paulo com o Fortaleza pela Copa do Brasil.

Daniel Alves chegou a vestir mais uma vez a camisa do Barcelona na terça-feira da semana passada, dia 14, em um jogo contra o Boca Juniors. Mas a partida foi amistosa e não teve caráter oficial.

O lateral fechou seu retorno ao clube catalão em novembro, dois meses após rescindir seu contrato com o São Paulo. Ele atuou pelo Barça entre 2008 e 2016, ao longo de oito temporadas. Fez 391 partidas, marcou 23 gols, deu 77 assistências e conquistou 23 títulos, entre eles três edições da Liga dos Campeões e seis taças do Campeonato Espanhol.