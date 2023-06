Daniel Alves permanecerá preso na Espanha após ter recurso negado

O jogador Daniel Alves teve o novo recurso negado nesta segunda-feira (12), após a Justiça da Catalunha decidir que o atleta não poderá responder em liberdade pela suspeita de ter estuprado uma mulher em Barcelona.

O baiano de Juazeiro está preso desde janeiro na Espanha após o Ministério Público o acusar de ter estuprado uma espanhola de 23 anos dentro de um banheiro em uma boate da capital catalã.

A decisão foi tomada pela Audiência de Barcelona, a instância mais alta da Justiça da Catalunha, após os advogados de Daniel apresentarem um novo recurso na última sexta-feira (9), segundo o G1.

Alves continua preso no presídio de Brians 2, nos arredores de Barcelona. O caso do jogador está em fase de instrução, ou seja, uma etapa primária n Justiça espanhola onde um juiz vai investigar a denúncia do MP e, só assim, decidir se o caso vai ou não a julgamento.

Com isso, o baiano ainda não é réu, e a defesa de Daniel alega que ele deve aguardar em liberdade. A juíza do caso afirmou que existe um alto risco de fuga para o Brasil, principalmente porque o atleta tem negócios, residência e família no país.