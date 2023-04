Daniel Alves recebeu chamada de atenção na prisão por 'batucada'

Daniel Alves já está há quase três meses em um presídio na Espanha, acusado de agressão sexual. De lá até aqui, o jogador só recebeu uma chamada de atenção em seu período na Brians II: uma batucada improvisada durante o Carnaval. A informação é da jornalista Mayka Navarro, do La Vanguardia.

"As suas rotinas não mudaram e ele mantém o mesmo comportamento exemplar do primeiro dia. Os funcionários só tiveram de o chamar uma vez. Coincidiu com o Carnaval brasileiro", escreveu a jornalista.

"Ele improvisou uma batucada em sua cela batendo ritmicamente em tudo o que estava à mão. Então, os agentes abriram a porta para lembrá-lo de que não era hora, nem lugar de festas", completou.

Nesta segunda-feira (17), Daniel Alves prestou um novo depoimento à Justiça espanhola. No testemunho, o brasileiro admitiu que houve penetração, mas alegou que relação com a mulher que lhe acusa de estupro foi consensual.

Inicialmente, o lateral havia negado qualquer tipo de contato com a jovem. Depois, negou a ocorrência de penetração. Dessa vez, Daniel Alves alegou que mentiu em juízo porque queria ocultar a infidelidade de sua então esposa, a modelo espanhola Joana Sanz.