Daniel Alves se oferece ao Flamengo em vídeo: 'estou livre'

O futuro de Daniel Alves após ter seu vínculo expirado com o Paris Saint-Germain é uma das maiores curiosidades da atual janela de transferências. O lateral campeão e capitão da Seleção Brasileira na última Copa América prometeu revelar seu futuro após o torneio continental, mas até agora nenhuma novidade surgiu.

Nesta sexta-feira (26), uma conta do Twitter de torcedores do Flamengo divulgou um vídeo com o lateral se colocando à disposição do rubro-negro carioca, que já conta com um lateral titular do Brasil, Filipe Luís.

"Fala galera do MRN (Mundo Rubro-Negro), aqui quem fala é o Dani e eu queria dizer que eu estou livre, viu? Qualquer coisa, me liga", declarou, sorridente, o lateral baiano.

Como esperado, os torcedores do time carioca entraram em polvorosa na publicação. "Achamos nosso meia", afirmou um torcedor já mirando uma mudança no posicionamento do craque. "Me ilude não", comentou outro mais contido nas próprias emoções.

Apesar da brincadeira, o mais provável é que Daniel continue na Europa, mirando a Copa do Mundo de 2022. Um retorno ao Barcelona já foi ventilado, assim como um acerto com o Manchester City, clube inglês treinado por Pep Guardiola, velho conhecido do brazuca em seus tempos de Catalunha.