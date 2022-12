Daniel Alves se tornará o jogador mais velho do Brasil em Copas

Um novo recorde será estabelecido por Daniel Alves na sexta-feira (2), na Copa do Mundo do Catar. Ao entrar em campo contra Camarões, às 16h, no estádio Lusail, o baiano de Juazeiro se tornará o jogador mais velho a defender o Brasil na história dos 22 Mundiais disputados. O lateral direito do Pumas, do México, completou 39 anos em 6 de maio.

Daniel já detém o recorde de brasileiro mais velho a ir para uma Copa, o que aconteceu com a convocação atual. Agora, será o também o mais vivido a entrar em campo, já que nas duas partidas anteriores ele não saiu do banco. Dessa vez, com o Brasil classificado para as oitavas de final, Tite vai escalar os reservas na terceira e última rodada da fase de grupos.

Curiosamente, Daniel Alves supera um colega de elenco. O capitão Thiago Silva quebrou o recorde na estreia, dia 24 de novembro, quando foi um dos titulares da Seleção na vitória sobre a Sérvia por 2x0. O zagueiro entrou em campo aos 38 anos. Também enfrentou a Suíça, quatro dias depois.

A dupla de 2022 supera Djalma Santos e Nilton Santos, bicampeões mundiais pelo Brasil em 1958 e 1962. Djalma, que foi da mesma posição de Daniel Alves, tinha 37 anos quando disputou a Copa de 1966, na Inglaterra, a última das quatro que jogou.

Ele era o recordista por uma diferença de três meses em relação à “Enciclopédia”, apelido de Nilton Santos, ídolo do Botafogo e um dos maiores laterais esquerdos da história, que tinha a mesma idade quando disputou o Mundial de 1962, no Chile.

Apesar de ter quebrado o recorde brasileiro, Daniel Alves não é o jogador mais velho presente na Copa do Catar. Esta marca cabe ao experiente goleiro mexicano Alfredo Talavera, com 40 anos de idade - o único “quarentão” no torneio. O meia Atiba Hutchinson, do Canadá, o zagueiro Pepe, de Portugal, e o goleiro Eiji Kawashima, do Japão, também têm 39 e são alguns dias mais velhos do que o baiano.

Esta é a terceira Copa do Mundo de Daniel Alves. Ele esteve na África do Sul, em 2010, e no Brasil, em 2014. O lateral seria convocado para a edição de 2018, na Rússia, mas ficou fora por ter sofrido uma lesão no joelho direito um mês antes.

Já Thiago Silva está em sua quarta Copa, igualando este outro recorde entre jogadores brasileiros. Ele foi reserva na África do Sul, em 2010, e sustentou a titularidade da zaga em 2014, no Brasil, em 2018, na Rússia, e 2022, no Catar.

Neste quesito, Thiago agora faz companhia a sete ex-atletas que foram a quatro Copas do Mundo - nem todos jogaram nas quatro. Veja a lista abaixo: