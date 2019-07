Daniel Alves só perdeu uma para Argentina em 13 anos de Seleção

Aos 36 anos, Daniel Alves não cansa. O mais veterano da atual Seleção Brasileira segue titular absoluto da sua posição, jogando em alto nível na Europa e busca mais um título na carreira. Mas, acima de tudo, o lateral direito continua fazendo a Argentina de freguês.

O único baiano na Seleção só perdeu uma partida para a Argentina em toda a sua vida. O retrospecto favorável a ele aumentou após a vitória por 2x0 sobre os rivais no Mineirão, na última terça-feira (2) pelas semifinais da Copa América.

Não é uma marca qualquer, alcançada por um jogador que tenha estreado há pouco tempo na Seleção. Daniel é, de longe, o atleta com mais tempo de equipe. Ele é convocado desde 2006 - ou seja, são 13 anos seguidos com convocações.

A única derrota veio em 2010, num amistoso disputado em Doha, no Catar. O placar foi 1x0 para os argentinos, gol de Messi já nos acréscimos do segundo tempo. O atacante recebeu a bola após uma falha de atenção do meia Douglas no meio-campo.

Veja um vídeo com os melhores momentos daquele jogo:

Depois daquela derrota, o Brasil perdeu mais três vezes para a Argentina, sempre em amistosos. Em nenhum Daniel esteve no grupo. Em 2012, derrota por 4x3 em Nova Jérsei, Estados Unidos, com Rafael e Danilo como laterais direitos.

Também em 2012, em outro amistoso, derrota por 2x1, dessa vez pelo Superclássico das Américas na La Bombonera. As equipes jogaram apenas com atletas dos campeonatos Argentino e Brasileiro.

Por fim, a mais recente: 1x0 em Melbourne, na Austrália, em junho de 2017. Daniel estava machucado e Tite convocou Fágner e Rafinha.

Ao todo, Daniel já participou de sete jogos contra a Argentina, entre partidas oficiais e amistosas. Venceu quatro, empatou dois e perdeu uma. A única derrota foi também o único amistoso.

No domingo (7), no Maracanã, diante de Chile ou Peru, o lateral direito buscará seu quarto título com a camisa verde e amarela. Ele já conquistou a Copa das Confederações em 2009 e 2013 e a Copa América de 2007.