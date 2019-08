Daniel Alves vai vestir a camisa 10 do São Paulo

O lateral direito Daniel Alves vai usar um número incomum para jogadores de sua posição. Maior contratação da última janela de transferências internacionais no Brasil, o baiano de Juazeiro vai vestir a camisa 10 do São Paulo.

O uniforme, inclusive, já está à venda na loja virtual da Adidas, patrocinadora do clube, com opção de personalização que inclui o nome Dani Alves e o número do capitão da seleção brasileira. A novidade faz parte de uma série de ações de marketing que o tricolor paulista fará utilizando a imagem do craque.

O meu craque veste a 10! É isso: @DaniAlvesD2 é o novo camisa 10 do Tricolor. Corre para comprar a sua, personalizada com o nome e o número dele: https://t.co/FqSdXLRPMh#DaniEstáAqui pic.twitter.com/MvM15DlIj8 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 2, 2019

O retorno de Daniel ao Brasil tem relação direta com a Copa do Mundo de 2022. Aos 36 anos, ele deixou claro durante a Copa América que pretende jogar o próximo Mundial, quando terá 39. É um troféu que falta na galeria do jogador com mais títulos na história do futebol, 40 ao todo.

Tanto que o contrato com o São Paulo é válido até dezembro de 2022, justamente o período da próxima Copa do Mundo, que, por ter o Catar como sede, será disputada de 22 de novembro a 22 de dezembro, e não em junho e julho, como costuma ser. O motivo é a alta temperatura durante o Verão no hemisfério norte, quando os termômetros no país árabe batem na casa dos 50º C.

A meta de jogar a próxima Copa fez o lateral mudar os planos que tinha ao deixar o PSG, no final de junho. Durante a Copa América, Daniel Alves foi questionado sobre a possibilidade de voltar ao Brasil. Na ocasião, falou sobre o carinho por São Paulo, seu time do coração, e pelo Bahia, onde começou a carreira, mas ressaltou que ainda tinha o objetivo de atuar no exterior.

"Pretendo outras coisas na minha vida, tenho outros objetivos, não digo maiores, para não pensarem que estou menosprezando os clubes que gosto. Mas acredito que tenho desafios que quero viver e mostrar para outros atletas que eles é que têm que decidir quando começa e quando acaba. Eu que vou decidir, não vai ser o futebol que vai me mandar para casa", disse o lateral em entrevista coletiva no Barradão, no dia 16 de junho, dois dias antes do Brasil empatar com a Venezuela por 0x0, na Fonte Nova.

Revelado pelo Bahia em 2001, Daniel foi campeão da Copa do Nordeste em 2002, seu primeiro título, e depois passou 17 temporadas na Europa, onde defendeu Sevilla, Barcelona, Juventus e PSG.