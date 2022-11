Daniel Alves voltará a ser capitão da Seleção contra Camarões

Daniel Alves foi o escolhido para ser o capitão do Brasil no jogo contra Camarões, nesta sexta-feira (2), às 16h, no estádio Lusail. O lateral-direito será um dos titulares do duelo e, aos 39 anos, se tornará o jogador mais velho a atuar pela Seleção em uma edição de Copa do Mundo.

O baiano vai superar o companheiro Thiago Silva, que, aos 38 anos, quebrou a marca também no Catar. Antes do Mundial de 2022, o recorde pertencia a Nilton Santos e Djalma Santos, que atuaram pelo Brasil com 37 anos.

Oficialmente, Thiago Silva é o capitão da Seleção na busca pelo hexa. Mas o zagueiro será poupado no confronto contra Camarões, já que Tite optou por um time reserva. Desta forma, o treinador adotou a experiência como critério para escolher quem ficará com a faixa, e Daniel Alves receberá a braçadeira.

A última partida do lateral-direito com a camisa da Seleção foi em junho, contra o Japão. Ele foi o capitão do jogo, que terminou com vitória por 1x0. Daniel, porém, não entra em campo desde 24 de setembro, quando seu time, o Pumas, não conseguiu a classificação na liga do México. Depois da eliminação, o jogador foi para o Barcelona B, para manter a forma.

Já a última vez que o baiano esteve em uma Copa do Mundo pela Seleção foi na edição de 2014, disputada no Brasil. O lateral foi titular contra o Chile, no duelo válido pelas oitavas de final. Depois, Maicon ganhou a posição. Já em 2018, Daniel Alves se lesionou meses antes do Mundial da Rússia e não foi convocado.

"Tenho prazer de conversar e treinar com o Dani todos os dias. Acho muito chato o que falam dele, do momento dele. No dia a dia vemos que ele está totalmente focado e concentrado. É o cara que tem mais títulos no mundo, dispensa comentários. Ele tem uma mentalidade muito forte, não à toa está em mais uma Copa. A qualidade dispensa comentários", elogiou Alex Telles, que vai ser titular na lateral esquerda.

"O próprio professor (Tite) falou que a postura e parte técnica dele fizeram com que ele esteja aqui. Não sou eu quem vai falar o contrário. A gente vê no dia a dia o quanto ele trabalha, o quanto é serio e o quanto ajuda com palavras também. Dani está preparadíssimo", garantiu o jogador.

O Brasil já está classificado para as oitavas de final, mas precisa ao menos de empate para garantir o primeiro lugar do Grupo G. Se avançar na liderança, a Seleção vai enfrentar o segundo colocado do grupo H na próxima fase. O jogo aconteceria na próxima segunda-feira (5), às 16h, no estádio 974. O local sofreu críticas recentemente dos brasileiros sobre o gramado.