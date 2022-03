Daniel analisa fase do Bahia e cobra dignidade: 'O torcedor está cansado'

O Bahia vive um turbilhão que parece não ter fim. A temporada que começou como uma chance de volta por cima do tricolor após a queda para a Série B parece mais um prolongamento do que vem acontecendo nos últimos anos.

Sem conseguir jogar bem, o Esquadrão acumula derrotas, corre o risco de não se classificar para a segunda fase da Copa do Nordeste e está ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Baiano.

Diante da situação complicada que atravessa, o meia Daniel - um dos remanescentes da temporada passada -, não criou rodeios ao ser questionado sobre a relação ruim entre clube e torcida neste início de ano.

"Nada que eu falar aqui vai deixar o torcedor feliz. O torcedor já está cansado disso. Desde o ano passado, a gente fala e não consegue dar o resultado. O que a gente tem que fazer é colocar em prática dentro de campo. Aí, sim, o torcedor vai voltar a ser feliz e se orgulhar de ser Bahia", afirmou o meia durante entrevista na manhã desta terça-feira (8).

Na análise de Daniel, apesar da sequência negativa, o time tem se entregado nos jogos. Contra o Sport, o tricolor conseguiu a virada no segundo tempo, mas vacilou e acabou perdendo por 3x2, resultado que tirou a equipe do G4 do Nordestão.

"O time joga junto. O que a gente tem que fazer é continuar lutando. Precisamos voltar a vencer. Tem que ser sábado. Depois tem que ser quarta, depois sábado. Aqui no Bahia tem que ser sempre desse jeito. A gente tem que entrar em todos os jogos para ganhar e engatar uma sequência de triunfos", disse.

No próximo sábado (12), o tricolor encara o líder Jacuipense, às 16h, na Fonte Nova. Como venceu apenas um dos sete jogos que fez no Baianão, o Esquadrão está na 6ª colocação, com seis pontos, e pode terminar a penúltima rodada do estadual dentro da zona de rebaixamento, algo nunca imaginado nos 91 anos de história do clube. Por isso, Daniel cobrou dignidade nas duas últimas partidas.

"O cenário não é bom, é ruim, bastante desagradável a gente estar passando por isso", iniciou o meia.

"Não desrespeitando as equipes do próprio Campeonato Baiano, mas, vestindo a camisa do Bahia, a gente não podia estar, de jeito nenhum, faltando duas partidas e a gente fora do G-4. Então agora o que a gente tem que ter é dignidade. Faltam mais dois jogos. Quer dizer, primeiro pensar só na Jacuipense, tentar ganhar o jogo sábado de qualquer jeito", completou.