Daniel Boaventura faz ponte entre Rússia e Bahia em show no TCA

From Russia With Love. Calma: não é o filme do agente secreto James Bond, mais conhecido como 007. É o nome do novo projeto do cantor e ator baiano Daniel Boaventura, gravado em Moscou, na Rússia, que será lançado este fim de semana no Teatro Castro Alves.

Boaventura estará acompanhado por 80 músicos da Orquestra Castro Alves (OCA), uma das principais formações do programa Neojiba. A escolha de Moscou não foi por acaso, como explicou o artista ao CORREIO. “A direção da Orquestra Filarmônica Russa de Moscou havia descoberto meu trabalho nas plataformas digitais e me fez um convite para fazer dois concertos. Lisonjeado, mais do que obviamente aceitei e entendi como uma ocasião que merecia ser registrada”, contou Boaventura.

No repertório do CD/DVD From Russia With Love estão clássicos em inglês, espanhol, italiano, português e russo. Destaque para as inéditas, na voz de Boaventura, Unchained Melody, Just The Way You Are, From Russia With Love, Corazon Espinado e Fascinação, além de Ya Lyublyu Tebya Do Slez (Te amo até às Lágrimas), um hino para os russos.

Acostumado a se apresentar em vários lugares no Brasil e no mundo, Daniel se sente à vontade quando canta para seus conterrâneos: “A Bahia é minha casa. Literalmente estar no palco aqui é sempre muito especial. Uma mistura de extremo conforto, felicidade e, ao mesmo tempo, um pequeno e estimulante nervosismo pelo desejo de conseguir atender e superar as expectativas à cada concerto novo com repertório diferente”.

Daniel que já atuou, como ator, em 20 produções da TV Globo. Há 12 anos, decidiu focar na carreira de intérprete. “Hoje em dia, sem dúvida, o lado cantor é o que rege a minha vida profissional, mas a experiência de ter atuado em musicais, televisão e cinema me proporciona uma segurança, tranquilidade e disciplina diferenciada como intérprete”, destaca.

Teatro Castro Alves (Campo Grande). Ingressos: R$ 180| R$ 90 (Filas a A a P), R$ 150| R$ 75 (Q a Z6) e R$ 120| R$ 60 (Z7 a Z11). Vendas: Ingresso Rápido (site e aplicativo), SACs Barra e Bela Vista) e na bilheteria. Osmar Marrom Martins