Daniel Cady detalha primeira noite com Ivete: 'Foi aquele rala e rola'

Os fãs de Ivete Sangalo acompanham a história de amor da cantora com Daniel Cady há 14 anos. E o nutricionista, sempre discreto, abriu uma exceção ao relatar detalhes sobre a primeira noite com a amada.

Na época, Cady tinha sido contratado por Ivete para fazer suas compras no mercado, treinar sua cozinheira e cuidar dos detalhes da alimentação dela.

Foi quando a cantora viu algo de especial no profissional e fez o convite para tomar um vinho e assistir um filme no seu apartamento. A noite esquentou rapidamente, segundo Daniel.

"Ivete me ligou e perguntou: 'Vai fazer o que hoje? Vamos assistir a um filme, não sei o quê...' Quando ela abriu a porta, eu olhei para ela e ela olhou para mim...Aí eu falei: 'não é possível...dane-se trabalho, dane-se qualquer coisa'. Aí, abracei ela e foi aquele rala e rola, se beijando, já caindo por cima do sofá. Rolou um vinho depois e ficamos abraçados. Nunca tinha rolado isso comigo, nunca tinha rolado com nenhuma mulher esse nível de ligação. Eu ficava olhando para a cara dela e pensando: 'que doideira, né?'. E ela dando risada. Eu nem acreditei", contou em entrevista ao podcast Bahiacast.

Hoje, Ivete e Cady tem três filhos, Marcelo, de 12 anos, Helena e Marina, de quatro anos.