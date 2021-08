Daniel Craig começa a se despedir de 007; veja trailer de Sem Tempo Para Morrer

Depois de 15 anos no papel do agente secreto James Bond, o ator Daniel Craig se despede do personagem. O adeus acontece em 007 - Sem Tempo Para Morrer, último filme do ator no papel de James Bond, que estreia em outubro. O vídeo começa com alguns momentos icônicos do astro na franquia, mas chegou inicialmente ao provocar uma revelação de trama maligna - e foi apagado e repostado com a nova versão.

O último filme da franquia com Craig começa cinco anos após os eventos de 007 - Contra Spectre (2015), no qual Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz) foi capturado e James Bond deixou o MI6. No entanto, o protagonista se vê atraído de volta por Felix Leiter (Jeffrey Wright), agente de campo da CIA, quem precisa de ajuda na busca por um cientista desaparecido. No meio disso, depara-se com o vilão Lyutsifer Safin (Rami Malek).

Após Spectre, Craig expressou hesitação em retornar ao papel, mas assinou para se despedir em Sem Tempo Para Morrer. Além do astro, o elenco conta com o retorno de Waltz, Wright, Léa Seydoux (Madeleine Swann), Ben Whishaw (Q), Naomi Harris (Moneypenny), Ralph Fiennes (M) e Rory Kinnear (Tanner).

Após desenvolvimento conturbado com troca de diretores em decorrência de diferenças criativas, Cary Joji Fukunaga assinou para reescrever e dirigir a produção. Com vários atrasos por conta da pandemia de coronavírus, o filme está previsto para chegar em 7 de outubro de 2021 aos cinemas brasileiros.