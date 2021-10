Daniel Craig ganha estrela na Calçada da Fama em Hollywood

O ator inglês Daniel Craig, 53, ganhou nesta quarta (6) uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles. "É uma honra absoluta", afirmou o ator, que acaba de lançar seu último filme como James Bond, 007 - Sem Tempo para Morrer.

Segundo a BBC, a estrela de Craig fica próxima a de Roger Moore (1927-2017), ator que mais deu vida ao agente secreto britânico nos cinemas.

A cerimônia contou com a presença do ator Rami Malek, que faz o vilão Safin em Sem Tempo para Morrer: "Todos nós sabemos que ele é um ator excelente. Ele é dedicado e pode lidar com todas as suas acrobacias com uma mão amarrada nas costas e a outra segurando um negroni".

O ator destacou também que Craig é meticuloso com o seu trabalho, mas também muito preocupado com todos que estão ao seu redor. "Obrigado a Rami por essas lindas, belas palavras", disse o ator, que assumiu pela primeira vez o papel de 007 há 15 anos, em Cassino Royale.

Outros intérpretes de James Bond, Pierce Brosnan, David Niven (1910-1983) e Barry Nelson (1917-2007) também contam uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood —Sean Connery (1930-2020), por sua vez, não foi agraciado com a homenagem.