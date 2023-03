Daniel mira título do Baiano como resposta após inicio ruim do Bahia

Um dos jogadores com mais tempo de casa no Bahia, o meia Daniel terá a chance de repetir um feito que ele já conquistou com a camisa tricolor. Neste domingo (2), o Esquadrão encara o Jacuipense às 16h, na Fonte Nova, pela final do Campeonato Baiano.

O camisa 10 teve o gosto de conquistar o Baianão em 2020, e agora quer confirmar o bicampeonato como uma forma de volta por cima após o início de ano ruim que o Bahia teve.

“Representa bastante, até pelo nosso começo de ano conturbado, saindo da Copa do Nordeste precocemente, foi horrível para a gente. Ruim as manifestações, nenhum jogador gosta de passar por isso, ninguém gosta. Vai ser muito bom a gente poder levantar essa taça para dar uma acalmada, começar um Brasileiro, próxima fase da Copa do Brasil, mais tranquilo, com mais confiança. Espero muito que a gente consiga dar essa alegria para a gente, para o torcedor, para a nossa família no domingo. Ter foco total para não deixar esse título escapar", disse ele.

Daniel volta a ficar à disposição após ter cumprido suspensão no jogo de ida, quando o Esquadrão empatou por 1x1, em Riachão do Jacuipe. O meia pode ser uma das novidades do técnico Renato Paiva. A escalação final só será divulgada minutos antes do início do jogo.

Mesmo sem confirmar se será titular, Daniel garante que o Bahia vai repetir na Fonte Nova a estratégia que usou no primeiro jogo. Apesar da igualdade no placar, o tricolor criou muitas chances claras de gol.

"Estratégia parecida com o jogo de ida, nosso time vai tentar controlar o jogo. Ainda mais jogando dentro de casa, tentar pressionar bastante e tentar evitar o contra-ataque, arma deles, principal. Que dê tudo certo e a gente consiga conquistar esse título", explicou.

O Bahia precisa de um triunfo por qualquer placar para faturar o título de número 50 no Campeonato Baiano. Em caso de empate, o campeão será definido nos pênaltis. O Jacupa fica com a taça se vencer a partida.