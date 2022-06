Daniel projeta jogo difícil, mas mira título da Copa do Brasil: 'A gente quer ser campeão'

Depois de largar bem na briga pelo acesso na Série B, o Bahia quer aproveitar o bom momento para colher frutos na Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira (22), o tricolor recebe o Athletico-PR, às 19h30, na Fonte Nova, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio.

Um dos líderes do elenco, o meia Daniel garante que o Esquadrão tem condições de buscar o título da competição nacional. Entrevistado nesta sexta-feira (17), no CT Evaristo de Macedo, o camisa 10 garantiu que o elenco está pronto para fazer história.

"Objetivo principal esse ano é o acesso [Série B], mas a gente está na Copa do Brasil. É um título que o Bahia ainda não tem. A gente quer fazer história, sabe do poder da camisa do Bahia. A gente vai com os pés no chão, quer muito se classificar e, depois, na próxima fase, se Deus quiser, a gente quer passar também. A gente quer ser campeão. Todo jogo que a gente joga quer ser campeão, levantar a taça. E vamos em busca disso", afirmou.

Para alcançar o feito, Daniel projeta que o Bahia tem que pensar jogo a jogo. Para ele, o primeiro passo será o de garantir o resultado em casa, quarta-feira, para poder ter tranquilidade no duelo da volta, marcado para o dia 12 de julho, na Arena da Baixada.

"Partida extremamente decisiva, apesar de ser o primeiro jogo. Não vai ser agora que vai ser decidido. Mas a gente sabe que tem que levar a vantagem. Importante conseguir um triunfo em casa para levar a vantagem para Curitiba", analisa o meia.

Desde 2018, quando se enfrentaram pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, Bahia e Athletico-PR criaram uma espécie de rivalidade. Naquela ocasião, o rubro-negro bateu o tricolor por 1x0 na Fonte Nova, em um jogo marcado por polêmicas e gols do Esquadrão anulados com o auxílio do VAR.

Na volta, o Bahia descontou o placar e venceu por 1x0, mas acabou eliminado nos pênaltis. O Athletico-PR avançou para a semifinal e faturou o título internacional.

Nos últimos três encontros, no entanto, o Bahia levou a melhor dentro e fora de casa. Pelo Brasileirão de 2020, o tricolor bateu o rival por 1x0, na Fonte Nova. No ano passado, o time venceu por 2x1 em casa, no primeiro turno, e por 1x0 no returno, na Arena da Baixada.

"Eu prefiro decidir em casa, a favor da torcida. Mas a gente está preparado para isso. O Bahia já ganhou jogando lá. Eu mesmo já ganhei jogando na Arena da Baixada pelo Bahia", afirma Daniel.

Confiança intacta

Por falar em decisão pela Copa do Brasil, Daniel foi questionado sobre a confiança da equipe após a derrota para a Chapecoense, por 1x0, a primeira do Bahia como mandante na Série B.

De acordo com ele, apesar do revés, o elenco está com a cabeça erguida e ciente de que o grupo faz uma boa campanha no Brasileirão e pode conseguir mais no decorrer da temporada.

"Isso já foi falado após o jogo, a gente sabe o momento que está vivendo, muito bom. No jogo foram duas bolas na trave, outras situações que poderiam sair o gol. Foi um dia que nada deu certo. A gente vai manter a cabeça erguida. A gente sabe que seria manter um campeonato 100% em casa. A derrota quando vem, machuca. Mas a derrota ficou para trás", finalizou.