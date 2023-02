Daniela dá tom político ao Carnaval e exalta a democracia

Com o perdão do inevitável clichê, temos que reconhecer que o Carnaval da Bahia não seria o mesmo se não fosse Daniela Mercury. Talvez depois dela até tenham surgido artistas do axé que ganharam mais projeção e popularidade que ela, mas, quando ela estourou com o álbum e a canção homônima O Canto da Cidade, em 1992, houve uma revolução na indústria do Carnaval e da música baiana, que dominaria as rádios e a TV naquela década.

Por isso, nada mais justo que ela comemorar com todas as pompas os 30 anos daquele clássico disco e seus 40 anos de trio elétrico, já que ela começou ainda como backing vocal e passou por Banda Eva e Companhia Clic, como vocalista.

"Os mais jovens veem Daniela ser considerada a Rainha do Axé e às vezes não entendem por que. Perguntam por que não é Ivete ou Claudia Leitte... O problema é que as pessoas esquecem ou não conhecem a história!", diz, com um tom um tanto indignado, o bailarino André Ortins, fã de Daniela, que estava nesta terça-feira de Carnaval a postos, esperando o último dia da pipoca da cantora, no Campo Grande.

Ortins, como dezenas de outros fãs dela, estava vestindo uma camiseta com a foto de Daniela estampada. Na imagem, a cantora usava as luvas - uma vermelha e a outra, azul - como as que exibia na capa de O Canto da Cidade.

Independência

Como de costume, Daniela escolheu um tema para a festa deste ano e mergulhou fundo nele. Desta vez, homenageou os 200 anos da Independência do Brasil e destacou a importância de mulheres que participaram da Independência da Bahia, como Maria Felipa, Joana Angélica e Maria Quitéria. De vez em quando, parava e dava uma aulinha de história e feminismo, com seus discursos habituais - importantes e necessários, para este jornalista, mas dispensável para muitos foliões.

Os namorados Gil Passos e Ricky Brito exibem as luvas que usaram em homenagem a Daniela (foto: Roberto Midlej/CORREIO)

Mas, é verdade, um prato cheio para quem gosta de criticá-la. "Daniela fala, quando quer entrar numa briga. Por exemplo, para falar de democracia e de diversidade. Muitos amigos dizem que ela é chata por isso. Mas acho o contrário", defende o fã André.

Sobre a defesa da democracia, Ortins tem razão: provavelmente, foi a palavra que a cantora mais repetiu naquele trecho inicial do desfile, antes de entrar na região do Forte São Pedro. "Depois do aprendizado, do susto que a gente tomou, garantimos a democracia", foi uma das frases dela logo após o início da apresentação, por volta das 15h15 - um atraso de mais de duas horas, como todas as outras atrações.

Preocupada com o assédio às mulheres no Carnaval, ela solta essa, quando vê o movimento Respeita as Mina na avenida: "Pode me paquerar, mas não venha me pegar! Se me pegar, jogo minha capoeira", protestou a cantora, em tom bem sério. E assim ela seguiu, com seu tom político habitual: falou sobre respeito ao meio-ambiente, trabalho escravo e o orgulho de ser baiano, em referência à xenofobia contra nordestino: "Salve o Nordeste! A gente só faz baianada por aí".

Músicas

"Ok, mas teve música?", deve estar se perguntando a esta altura o leitor. Sim, Daniela cantou muitos clássicos dela e, também, novidades, como Macunaíma e Soteropolitanamente na Moral, do álbum mais recente. Essas últimas só despertavam o público mais fiel da cantora, mas era quando puxava os refrãos de clássicos como O Canto da Cidade e O Mais Belo dos Belos que o público realmente se envolvia.

Para quem está de fora, olhando a passagem de Daniela pela Avenida, talvez fique a impressão de que é uma apresentação morna ou irregular, excessivamente interrompida pelos discursos da cantora. Mas o que dizer aos fãs, que a acompanharam nesses seis dias de Carnaval, diariamente em sua pipoca ou no Crocodilo? Eles estão felizes da vida, curtindo muito e não se preocupam nem um pouco com essas críticas ao engajamento supostamente excessivo da cantora.

Aliás, para muitos deles, trata-se de uma virtude da artista. E, se pregamos tanto a diversidade no Carnaval, essa diversidade precisa estar também no trio: se de um lado há artistas que se mantém distantes das questões políticas - e nem por isso deixam de ser importantes para a festa -, do outro, felizmente, existem Danielas, que são vozes necessárias à folia e, mesmo com um tropeço aqui ou ali, podem revolucionar essa festa.

