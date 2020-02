Daniela Mercury aparece de surpresa em shopping para divulgar Carnaval

Era para ser apenas uma coletiva de imprensa. Mas para quem se autodenomina como Rainha da Balbúrdia, a realidade não poderia ser diferente. Nesta sexta-feira (7), Daniela Mercury apareceu de surpresa na entrada principal de um dos centros comerciais mais cheios de Salvador para anunciar o que preparou para o Carnaval de 2020.

A cantora realizou uma performance de cerca de dois minutos na frente do Shopping da Bahia, causando um pequeno engarrafamento. Logo depois, saiu em desfile em direção ao restaurante Farid, no terceiro piso, chamando atenção dos lojistas e clientes que estavam no percurso.

Foto: Betto Jr/CORREIO

Esse ano, Daniela vai levar à avenida o tema Arte é Resistência, termo tirado da canção Rainha da Balbúrdia.

“Resistência é para que a gente sempre lembre o que somos como pessoa. E a arte é o caminho para gostarmos de nós mesmo. Quando nos vemos através da arte, temos um espelho da nossa beleza”, explicou.

Daniela vai cantar nos cinco dias do Carnaval de Salvador, em cima do novo Triatro, como denomina o seu trio elétrico. Desenvolvido pela arquiteta baiana Camila Baptista, o trio possui uma passarela-palco de 130 metros quadrados. “O novo Triatro vai ainda exalar uma fragrância que será borrifada ao longo do percurso”, disse Daniela.

Dos cinco dias, três serão em blocos sem corda. Na quinta (20), a Pipoca da Rainha vai levar para o circuito Barra/Ondina a atração internacional I Koko, formada pela dupla de italianos El Niño e La Tia. No mesmo dia, a artista vai receber jovens músicos e bailarinos formados pelo Projeto Axé, em comemoração aos 30 anos do grupo.

Já na sexta, a Pipoca da Rainha volta para o circuito Barra/Ondina com o musical Sonho de Uma Noite de Verão na Bahia, do diretor João Falcão. A peça é uma versão da centenária comédia de Shakespeare e é recheada de sucessos de axé.

O último dia de Daniela comandando o folião pipoca será na terça, no circuito Campo Grande. Na ocasião, a artista vai chamar atenção para a poluição dos rios e oceanos, com uma performance do artista plástico J. Cunha com 600 peixes feitos com garrafa pet.

Além dos blocos sem corda, Daniela Mercury vai sair no tradicional Crocodilo, no domingo, com outra composição de arte de J. Cunha, dessa vez em formato de arco íris, e na segunda, com a cantora brasileira trans Oxa, que participou do The Voice alemão.

Fora da capital baiana, a artista vai se apresentar pela primeira vez no Carnaval de Porto Seguro, no sábado, e, no dia 1º de março, vai encerrar, pelo quinto ano consecutivo, a festa na cidade de São Paulo.

Confira a música de trabalho de Daniela Mercury para o Carnaval 2020:

*com orientação da editora Ana Cristina Pereira