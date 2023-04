Daniela Mercury comemora 10 anos de casamento com Malu Verçosa

A cantora Daniela Mercury e a jornalista Malu Verçosa completam nesta segunda-feira (3) 10 anos de casadas. Nas redes sociais, a cantora relembrou o anúncio do casamento, que foi parar no Jornal Nacional, e se declarou para a amada.

"Há 10 anos anunciamos publicamente o nosso casamento pelo Instagram. E foi um alvoroço. Era algo completamente inesperado. O nosso anúncio foi lido por William Bonner, no Jornal Nacional. Estampamos as capas de todas as principais revistas do Brasil, se multiplicaram as reportagens sobre nós e casamento homoafetivo nas televisões", lembrou Daniela.

"O Brasil há 10 anos era muito diferente. Os casais do mesmo sexo não davam publicidade a suas relações como fazem hoje. [...] O nosso amor e nosso testemunho continuam a abrir corações e mentes. Há muito o que fazer, por isso continuaremos a lutar com amor e coragem", prometeu a cantora.

Daniela disse ter acordado hoje com "alegria tomando conta do seu coração". "Eu a amo ainda mais, o amor ficou gigante pela admiração que sinto por ela e por tudo que fizemos e construímos juntas", finalizou.