Daniela Mercury e Alinne Rosa fazem a alegria de público com maioria LGBT

Se há uma realeza na cena musical baiana, é fato que Daniela Mercury é uma das principais rainhas. Não à toa é assim que seus fãs e até mesmo seu staff a chamam, levando até no corpo a saudação à Sua Majestade.

Neste sábado (18), a pipoca de Daniela foi ao delírio quando a cantora subiu no seu trio vestida com traje dourado e preto. Mobilizando uma grande quantidade de pessoas, Daniela puxou parte considerável do público LGBT presente na Barra, em razão da representatividade vista em sua figura desde a divulgação da sua relação com a jornalista Malu Verçosa.

Para além da importância como ícone LGBT, a cantora de 'O canto da cidade' também é conhecida pela valorização da cultura negra. Para manter a tradição dos seus cantos, Daniela Mercury trouxe músicas de samba de roda para seu público, homenageando o Ilê Ayê e Dona Canô, mãe de Caetano Veloso e Maria Bethânia.

O público que seguia a musa ainda atraiu um grupo fiel de fãs, que carregavam na estampa da camisa a indicação de pertencimento à "Pipoca da Rainha". Esse mesmo grupo, formado por fãs de todas as idades, também fez parte da enlouquência nas ruas quando sua diva tocou 'Maimbe Danda', turbinando o caminho até Ondina.

Já um pouco antes de Daniela subir no trio, uma outra musa fez um vale para seu público LGBT. Comandando o bloco O Vale, Alinne Rosa se inspirou no tema do seu carnaval para ativar o modo 'Piranhas famintas' ao exibir seu look de babados coloridos na parte superior do corpo e 'despudorado' na parte inferior.

De acordo com Alinne, a roupa foi feita por ela mesma em homenagem a todas as piranhas, sobretudo àquelas e aqueles que integram a comunidade LGBT. "Eles que me carregam, não sou eu que carrego eles, não. Eu amo demais, cada músicaque faço é pensando neles, cada look que apresento é pensando neles. Com minha galera do vale eu sou muito acarinhada", afirmou.

A prova desse carinho foi exibida no cantar, no dançar, no beijar e até na pele. Fã de Alinne Rosa há anos, um folião fez uma tatuagem com o nome da cantora e chegou a receber a assinatura dela. Incansável, lá estava ele em outra oportunidade seguindo o trio da musa, obstinado em festejar e também reverenciar sua própria realeza.

