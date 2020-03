Daniela Mercury e Anitta encerram carnaval em São Paulo

O encerramento do carnaval 2020 em São Paulo neste domingo (1º) foi dos grandes blocos com as cantoras Anitta e Daniela Mercury. A carioca se apresentou no Parque Ibirapuera pela manhã e a cantora baiana encerra a programação no início desta tarde na rua da Consolação, no centro da capital paulista.

Apesar do tempo nublado pela manhã, o bloco de Anitta lotou o parque e fez os foliões acordarem cedo para aproveitar o último dia de carnaval. A cantora escolheu o mico-leão-dourado, como tema para a sua apresentação.

O ator Thiago Martins subiu ao trio a convite de Anitta; os dois estão contracenando na novela Amor de Mãe, onde a cantora dá vida a Sabrina (Foto: Divulgação)

O cabeleireiro Francisco Soares, 20, veio de São José dos Campos, para acompanhar o trio. Com a fantasia do clipe ‘Vai Malandra’, ele elogiou o Carnaval feito pela cantora. "Maravilhosa. Ela sempre arrasa, vim só pra ver ela. Sou fã", diz Francisco.

O local foi um ponto elogiado pelos foliões. Mesmo com a lotação, havia espaço para quem queria dançar junto com a cantora. "Tá bem espaçoso e bem tranquilo, só não encontrei um banheiro", comenta Rafael Lima, 31, que vai ficar no parque para aproveitar o Bloco da Preta, com a cantora Preta Gil.

Tradição

Há mais de cinco anos finalizando a programação do carnaval oficial de São Paulo, Daniela Mercury mais uma vez trouxe à Rua da Consolação uma apresentação com tom de protesto e reivindicação. O bloco começou com a música Swing da Cor e teve como tema "Arte é Resistência". "Vamos nos colorir, vamos ocupar as ruas, essa é a maior força para qualquer opressão", disse Daniela ao público.

Com um vestido pintado em cima do trio, Daniela disse estar "fantasiada de rainha das artes". Com o Triatro (trio elétrico + teatro) a expectativa da organização da cantora é levar pelas ruas da cidade pelo menos 1,5 milhão de pessoas no coração da capital e seguir até as 20h no sentido praça da República.